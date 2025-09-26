中職／平野看悍將謎之挑戰無解 讚岳家兄弟都做得好

中信兄弟隊今天以9：2擊敗富邦悍將隊，第4局悍將教頭陳金鋒的謎之挑戰，兄弟教頭平野惠一賽後也說不清楚是挑戰什麼，「可能是對方那個角度看不太到。」

悍將4局下展開反攻，張育成的保送之後，范國宸敲出二壘打， 董子恩補上安打帶有2分打點，兩出局後，周佳樂打向中間方向的飛球，兄弟中外野手岳政華、二壘手岳東華都上前追球，最終由背對的岳東華收進手套。

問題在於，悍將總教練陳金鋒針對這球提出挑戰，已讓外界先看不懂為何挑戰，重播畫面也確實顯示岳東華的接殺毫無模糊空間，更讓觀眾看得滿頭問號，不解悍將陣營究竟看到了什麼疑點。

就連平野也不知道究竟挑戰哪點，「我不知道，可能是對方那個角度看不太到。」他進一步指出，那是對戰局關鍵的一局，「如果那球掉下來，可能就被追平。」

平野大讚，「那種內野、外野一半一半的球，兩個人（岳政華、岳東華）今天都做得很好，岳政華追到最後一刻嘗試撲接，東華一瞬間的起跑，背對著接球其實是很困難的事，而且風也很強，他做起來卻很輕鬆，這是不簡單的事情。」