中職／威能帝好投助猿逼近兄弟 古久保飆中文大讚：完美完美

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
樂天桃猿隊威能帝。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊威能帝上一次投滿5局、15上15下，結果不太理想，今天完全比賽延續到投完6局才破功，最終8局10K無失分的演出，讓總教練古久保健二都忍不住用中文說：「完美！完美！」

威能帝8月2日在台北大巨蛋對中信兄弟先發，前5局完全比賽、投完8局用99球無失分，但續投第9局只抓到1出局，丟掉3分（2分責失）讓比賽進入延長賽。

今天威能帝一樣在台北大巨蛋，面對台鋼雄鷹隊前6局完全比賽、投完8局用99球無失分，這次沒有續投，由陳冠宇接手完封，以4：0拿下勝利。

談到今天威能帝的表現，古久保健二無法形容：「真的非常完美。」雖然8局投完用球數不算多，「有想過，如果還是完全比賽的話會讓他續投，7局上球隊打下4分後就感覺氣氛感覺，可能接下來不會那麼順，結果被曾子祐敲出安打。」

威能帝則表示，自己沒有想到完全比賽的事情，只是一個出局數、一個出局數去抓，「之前在多明尼加有投過無安打比賽，完全比賽還沒有過，下次有機會的話再試試看。」

今天跟前一次投到5局還是完全比賽的結果不同，威能帝也說，上次結果不太好，但今天8局投完，後面還有陳冠宇、朱承洋這些好投手在，能夠幫我們守住比賽，球隊有拿下4分，現在到球季尾聲，自己的手臂也可以休息一下。

猿隊前2局雖然都有堆上2個以上壘包，但無法得分，直到7局上才突破那瑪夏攻下關鍵4分，古久保健二指出，前面那瑪夏控球不是那麼穩，但機會在2出局後也不是那麼容易安打，第7局考量林承飛打擊近況下滑，換上余德龍代打，「有找到突破口，那個打席的內容很好。」

猿隊明起要回到桃園主場與下半季第一名的中信兄弟展開2連戰，有機會一口氣超前，古久保說：「我們是追趕上位球隊的立場，跟之前說的一樣，每一場去做到最好。」

