中職／悍將73敗衝破「全本土牛」第一道柵欄 兄弟點亮全年M6
富邦悍將隊今天再以2：9不敵中信兄弟隊，吞下本季第73敗，超越2011年興農牛隊「全本土政策」第一年打下的72敗，獨居史上第二爛賽季，前面僅剩2012年興農牛77敗。
悍將洋投布坎南先發5局被敲9安打、失4分（責失2分），兄弟第二局許基宏內野安打、詹子賢保送上壘，再靠暴投推進壘包，宋晟睿高飛犧牲打、岳東華安打各挹注1分打點；第三局也是前兩位打者江坤宇、黃韋盛都敲安，左外野手高捷的失誤多賠上一個壘包，王威晨滾地球先送回1分，詹子賢安打再建功，擴大為4：0領先。
兄弟由林暉盛先發，投5局被敲3安打、3次四死球保送，第四局保送張育成後開啟危機，范國宸敲二壘打，董子恩的安打一棒掃回2分。
兄弟比賽尾聲再有分數進帳，第7局王威晨二壘打開路，換上張仁瑋代跑，速度戰發揮優勢，推進三壘後，詹子賢碰到一壘方向，張育成傳本壘沒抓到出局數，兄弟擴大為5：2領先，第8局再一口氣灌進4分，擴大為9：2領先。
悍將輸球後本季累積73敗，超越前身興農牛在2011年締造的72敗，而悍將本季還有7場比賽要打，還有可能繼續向上堆疊敗績，逼近77敗的史上單季最多敗紀錄。此外，陳金鋒目前帶隊累積93勝139敗1和，想在今年達陣執教百勝里程碑只剩一途，就是剩餘7場全勝。
兄弟贏球，加上同日統一獅隊以0：2不敵味全龍隊，也讓兄弟點亮全年第一魔術數字M6。下半季排名第二的樂天桃猿隊則以4：0擊敗台鋼雄鷹隊，落後兄弟維持在1.5場勝差，兄弟、桃猿明天起將在桃園棒球場正面過招，王座之爭開戰時刻正式到來。
