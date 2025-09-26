快訊

中職／6局完全比賽破功…威能帝8局10K見好就收 猿擒鷹維持競爭力

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
樂天桃猿隊威能帝。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊威能帝。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿威能帝今天前6局的完全比賽雖被曾子祐一棒破功，但仍以99球投完8局無失分，幫助猿隊以4：0擊敗台鋼雄鷹隊之後，全年戰績第三回穩、與雄鷹拉開到3.5場，下半季冠軍也還在射程內。

威能帝是今年年度MVP的競爭者之一，今天開賽就以精簡用球數不斷壓制雄鷹打線，封鎖兩輪後現場球迷開始嗅到不一樣的氣氛，6局投完沒有讓人上壘，僅投72球就送出9次三振。

猿隊打線則是在7局上終於突破雄鷹先發投手那瑪夏，余德龍代打敲二壘安打、盜上三壘，1出局後宋嘉翔安打敲回第1分，接著林政華、陳晨威接連安打再添1分，也將那瑪夏打退場；成晉從韋宏亮手中敲出高飛犧牲打，進帳第3分，陳晨威把握韋宏亮暴投跑回第4分。

休息許久的威能帝在7局下面對首名打者曾子祐被敲出安打，完全比賽、無安打比賽一起破碎，只不過也讓王博玄敲出雙殺、吳念庭滾地出局，另類三上三下。

威能帝在第8局投出保送仍無失分，締造個人連續14場的優質先發，10次三振將目前聯盟第一的三振數推高到162次，防禦率下修到2.10。

