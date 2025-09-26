棒球亞錦賽／張峻瑋4局5K好投但牛棚失火輸日本 中華隊27日背水一戰

亞洲棒球錦標賽中華隊複賽第一場，19歲投手張峻瑋扛起對先發投4局無失分、5次三振，然而日本隊在5局下扳平，8局下中華隊牛棚控球失準、單局4次四死球送分，最終以2：3吞下敗仗，明天對中國大陸隊「要贏」的壓力陡增。

中華隊輸球後，明天對中國贏球還有兩條晉級冠軍賽之路，晚場日本勝南韓就可與日本在決賽再會，日本輸則是台日韓比較對戰優質率；明天若輸中國，要寄望日本隊擊敗南韓隊，才能以台韓中三隊戰績相同比較對戰優質率。

日職軟銀育成投手張峻瑋今天面對社會人球隊組成的日本隊，首局在2出局後被網谷圭將敲出安打，但沒有擴大危機，2局下則投出唯一一次保送，3局雖然被添田真海敲出安打，但也抓到他盜壘形成另類三上三下。

4局下張峻瑋也僅被敲出1支安打，雖然局局有人上壘但都僅限1人，投完4局被敲3支安打、5次三振、1次四壞保送後退場，61球有42顆好球，球速在151到155公里之間。

中華隊打線則是在1局上開路先鋒陳孝允敲安後，潘俊宇觸擊推進、陳敏賜安打先馳得點；2局上2出局後吳松勳一棒敲出左外野全壘打，將領先擴大到2：0。

然而5局下黃柏儒接手後，日本隊打線突然甦醒，單局灌進2分追平比數；8局下陽杰恩在1出局後連投3次四壞，王政浩接手也投出觸身球奉送日本隊超前分，才靠飛球出局、三振止血，但致命傷已經造成。