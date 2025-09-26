快訊

獨／雲林北港工業區土地售出了 中信金旗下AMC進場

首場6人同台 聯合報、TVBS將於10月2日合辦「國民黨主席辯論會」

單身投資法？他決定交女友前「每天買1股台積電」 458天後驚人獲利曝

棒球亞錦賽／張峻瑋4局5K好投但牛棚失火輸日本 中華隊27日背水一戰

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
張峻瑋。中華民國棒球協會提供
張峻瑋。中華民國棒球協會提供

亞洲棒球錦標賽中華隊複賽第一場，19歲投手張峻瑋扛起對先發投4局無失分、5次三振，然而日本隊在5局下扳平，8局下中華隊牛棚控球失準、單局4次四死球送分，最終以2：3吞下敗仗，明天對中國大陸隊「要贏」的壓力陡增。

中華隊輸球後，明天對中國贏球還有兩條晉級冠軍賽之路，晚場日本勝南韓就可與日本在決賽再會，日本輸則是台日韓比較對戰優質率；明天若輸中國，要寄望日本隊擊敗南韓隊，才能以台韓中三隊戰績相同比較對戰優質率。

日職軟銀育成投手張峻瑋今天面對社會人球隊組成的日本隊，首局在2出局後被網谷圭將敲出安打，但沒有擴大危機，2局下則投出唯一一次保送，3局雖然被添田真海敲出安打，但也抓到他盜壘形成另類三上三下。

4局下張峻瑋也僅被敲出1支安打，雖然局局有人上壘但都僅限1人，投完4局被敲3支安打、5次三振、1次四壞保送後退場，61球有42顆好球，球速在151到155公里之間。

中華隊打線則是在1局上開路先鋒陳孝允敲安後，潘俊宇觸擊推進、陳敏賜安打先馳得點；2局上2出局後吳松勳一棒敲出左外野全壘打，將領先擴大到2：0。

然而5局下黃柏儒接手後，日本隊打線突然甦醒，單局灌進2分追平比數；8局下陽杰恩在1出局後連投3次四壞，王政浩接手也投出觸身球奉送日本隊超前分，才靠飛球出局、三振止血，但致命傷已經造成。

日本隊 中華隊

延伸閱讀

棒球亞錦賽／南韓5局打完領先7分 中國差點大逆轉只輸2分

來台灣喝一杯！日本國民男神妻夫木聰現身日本旅展台灣館

棒球亞錦賽／張峻瑋對韓好投後先發抗日 李大浩警惕：危險人物

棒球亞錦賽／26日迎戰日本 火球男張峻瑋扛先發

相關新聞

中職／不捨花蓮災情重創 李多慧捐30萬元：台灣就像是我的故鄉

颱風「樺加」帶來豪雨，造成花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流，釀成嚴重災情，社會各界紛紛伸出援手。演藝圈藝人陸續響應捐款、捐物資，韓籍啦啦隊女孩李多慧今（26日）也奉獻愛心，捐款30萬元，盼能為災區盡一份

中職／坦言「花心」但王柏融還是第一 北海道阿嬤：到死都會支持你

綽號「北海道阿嬤」的小貫和惠終於踏上台灣土地，看到已經轉戰台鋼雄鷹隊的王柏融瞬間露出少女般的喜悅神情，兩人開心相擁，小貫...

中職／平野欽點陳俊秀接受李大浩特調 談補習內容撒嬌喊「不好啦～」

南韓傳奇重砲李大浩昨天現身台北大巨蛋，今天改造訪新莊棒球場，賽前在中信兄弟隊打擊練習時與教頭平野惠一閒聊，平野直接把正要...

中職／李大浩同隊回憶聊起柏青哥 郭泰源：在那邊忘掉所有煩惱

南韓傳奇重砲李大浩今天現身新莊棒球場，聊起與富邦悍將隊副領隊郭泰源之間的回憶，想起的是一起打柏青哥，郭泰源澄清不是一起打...

中職／牛棚狂喊「可以」 孔念恩0煞車撞牆美技因隊友給滿情緒價值

富邦悍將隊外野手孔念恩昨天在延長11局上上演一記不要命般的界外接殺，一路猛衝、沒有減速衝撞牆面，不需任何緩衝時間，又馬上...

棒球亞錦賽／張峻瑋4局5K好投但牛棚失火輸日本 中華隊27日背水一戰

亞洲棒球錦標賽中華隊複賽第一場，19歲投手張峻瑋扛起對先發投4局無失分、5次三振，然而日本隊在5局下扳平，8局下中華隊牛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。