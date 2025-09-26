中職／獅隊舉辦林智勝致敬儀式 陳鏞基送高爾夫球桿套

中職統一獅隊今天在澄清湖棒球場進行主場賽事，賽前獅隊特別舉辦林智勝致敬儀式，獅隊老將陳鏞基準備高爾夫球桿套，祝福林智勝引退，林智勝還在賽前大跳獅隊應援舞蹈。

統一獅隊今天於澄清湖棒球場與味全龍進行本季例行賽最後一次交手，獅隊特別為味全龍「大師兄」林智勝舉辦致敬儀式。獅隊球團表示，台南棒球場因風災受損後，下半季無法進行賽事，林智勝在台南棒球場最後一次出賽已經是去年7月28日。

在今天獅隊賽前儀式，獅隊球團特別剪輯林智勝在台南棒球場及澄清湖棒球場的生涯精彩回顧影片，透過影片讓林智勝及球迷回到榮耀時刻。聊起這些回憶，林智勝表示，自己印象深刻就是與潘威倫對決，強者對決是站在打擊區最棒的享受。

陳鏞基特別準備高爾夫球桿套，上面電繡林智勝引退專屬LOGO，當作引退禮物；獅隊也特別製作林智勝榮耀時刻紀錄板，搭配林智勝台南初登板、最後一場出賽及打破全壘打王紀錄290轟的比賽照片製作，並記錄林智勝在台南球場各項里程碑，由隊長陳傑憲代表致贈。

林智勝表示，「謝謝統一球團，非常開心，在澄清湖球場有很多美好回憶，往後希望大家繼續支持統一。」林智勝也提到，澄清湖球場就像家一樣，「這裡是我初登板、球隊La New的球場，這裡是起步的地方。」

賽前致贈儀式結束後，林智勝還與UniGirls一起大秀「獅王點將錄」應援，開玩笑叫場邊的林安可「學一下」，讓現場球迷驚喜連連。