中職／二軍總冠軍賽30日開打 悍將、雄鷹爭冠

中央社／ 台北26日電

中華職棒今天公布二軍總冠軍賽對戰組合，由富邦悍將對決台鋼雄鷹，將於30日開打，展開5戰3勝制的對決，今年二軍總冠軍賽將在嘉義市立棒球場與高雄澄清湖棒球場舉行。

中華職棒二軍例行賽即將進入尾聲，二軍總冠軍賽對戰組合正式出爐，這是富邦悍將與台鋼雄鷹第2度於二軍總冠軍賽中正面交鋒。

富邦悍將二軍目前以36勝22敗、勝率6成21的成績穩居二軍例行賽第1。富邦悍將上次於二軍總冠軍賽奪冠為2022年，當年以3勝1敗擊退中信兄弟二軍，首次在二軍舞台拋下藍色彩帶，成功拿下冠軍金盃。

而排名第2的台鋼雄鷹，自2023年正式加入中華職棒並從二軍起步，在球隊元年便闖進冠軍戰，以直落3之姿勇奪二軍總冠軍，展現強勁戰力。台鋼雄鷹二軍今年再度晉級總冠軍賽，將全力挑戰隊史第2座金盃。

二軍總冠軍賽將在嘉義市立棒球場與高雄澄清湖棒球場舉行，平日賽事開打時間為下午17時05分，假日則為16時05分。

中職表示，本屆二軍賽事全程提供直播，球迷可透過華視教育文化體育台、公視+、公視體育YouTube以及CPBL TV 鎖定賽事。二軍總冠軍賽全場次免費入場，聯盟誠摯邀請所有球迷親臨球場，為選手們加油打氣。

中職表示，本屆二軍總冠軍賽由家樂福冠名支持，展現企業對基層運動與年輕球員的支持。

