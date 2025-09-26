中職／李宗賢夫妻送暖災區 盼小小能力付出小小幫助

風災重創花蓮光復鄉，富邦悍將隊內野手李宗賢送暖災區，捐贈民生用品物資，李宗賢表示，現在自己有一些小小的能力，希望可以小小的幫助到他們，「這是自己發自內心想做的事，希望可以幫助他們趕快度過難關。」

李宗賢在個人社群平台貼出照片，打包好的紙箱裝有衛生紙、水、濕紙巾、手套、漂白水等民生用品，留言寫著：「謝謝榕晟物流成立救災專車，攜手將溫暖送進花蓮受災地區。雖然不能親自到現場，但透過物資捐贈，為災區朋友送上關懷。」

李宗賢表示，自己老家在花東，看到新聞報導災情，也很為他們感到辛苦，太太也是滿難過，與他討論想要捐贈物資，他也覺得這是可以去做的一件事，夫妻倆討論後認為送去比較實用的東西，應該比較有幫助，因此有了這次行動。

李宗賢量力而為，也盼能達到拋磚引玉的效果，「畢竟就是自己有一些小小能力，稍微付出一點，希望可以小小幫助他們，不是為了什麼，是發自內心想做的一件事。」