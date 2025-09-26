快訊

中職／9登板狂奪6中繼 韋宏亮瞄準「最速10中繼」稱號

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
台鋼雄鷹隊投手韋宏亮。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹隊投手韋宏亮。圖／台鋼雄鷹隊提供

台鋼雄鷹隊本季倒數9場比賽，不僅還有一拚季後賽的機會，狀元韋宏亮也有一項「生涯最速10中繼」的紀錄浮現挑戰可能性，目前出賽9場已經累積6次。

身為今年選秀第一輪第一指名，韋宏亮在9月5日升上一軍後，球隊14場比賽他登板了9場、取得6次中繼成功，若保持這樣的進度，球季結束前有機會再收下3到4次的中繼成功。

中職生涯最速10中繼紀錄由今年的雄鷹隊張誠恩、2022年味全龍隊林凱威共同保持，同樣是生涯第21場出賽拿下，韋宏亮若真的在今年球季結束前達成，勢必改寫紀錄。

韋宏亮坦言，看到數字逼近，自己也有著挑戰10次中繼成功的念頭，「看教練安排我上去幾場，就想拿幾次中繼，這是自己的目標，也代表維繫球隊的領先。」

韋宏亮先前登板多半是乾淨一局，昨天在壘上有人時上場「拆彈」，他告訴自己不要多想，「就是一球一球慢慢來。」結果雖然先投出保送形成滿壘，但也製造飛球出局解決危機。

23日韋宏亮原訂先發登板，照教練團安排只是「先投」，有著2局、40球的限制，但比賽因雨延期，韋宏亮表示，自己準備上仍然比照中繼時，而上一次先發已經是高二的木棒聯賽，後來就遇到受傷。

雄鷹目前本土投手輪值有競爭空間，回到先發仍是韋宏亮的一個目標，「但還是照教練團的安排，從今年秋訓開始，好好加強自己的體能、重量。」

生涯第一個中職球季雖然短暫，韋宏亮也體驗到一軍打者的強度，「不容易三振，強度跟業餘不同，但自己也重新思考，不一定要三振，讓對方打不好就好，想要三振反而更複雜。」

韋宏亮 中職

