快訊

鑽漏洞？兩陸客涉網購「偽造台灣駕照」 日本自駕遊遭警方逮捕

獨／台中新光三越氣爆明復業 店長今突遭傳喚涉過失致死80萬交保

年輕流連酒店…7旬前高職主任晚景淒涼 法院判女兒扶養費減免

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／葉子霆兩趟一軍行打擊率1割變3割 二軍「光總」教成功法

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊葉子霆。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊葉子霆。記者陳正興／攝影

富邦悍將隊葉子霆昨天差點以隻手之力拯救球隊，他在9月重返一軍後的打擊率為3成06，相較前一趟一軍之旅有大幅成長，他透露來自二軍總教練後藤光尊教的「成功法則」。

葉子霆今年開季狀況不佳，加上膝蓋傷勢攪局，缺席一段時間，9月3日重返一軍後，出賽11場，合計36打數敲出11支安打，打擊率0.306；在那之前的出賽，則是9場22打數敲出3安打，打擊率0.136。

葉子霆坦言，今年自己的狀況不是很好，不是打不好，就是碰到受傷，「現在就是比較年輕一輩的有表現出自己應有實力，變得比較多人可以頂住，這是很好的良性競爭。」也因此，他有了覺悟，「這次上來就覺得當作最後一次機會，告訴自己在場上不要再想其他的，好好表現自己。」

談到近期的打擊狀況，葉子霆提到，最近兩個月在嘗試新的方法，「在二軍時，打擊狀況沒有很好，總教練後藤有給我一些方法，他說這是不管在日本或其他國家，這個方法成功機率都比較高，不一定是對的，但很多選手都是因為用這樣的方式拿到比較好的成績。」

葉子霆提到，這套法則主要是針對練習的方式，同時牽涉技術、心理方面，「每個人賽前準備會有自己的方式，你要有一個目標，怎麼透過練習時讓自己達成目標的機率越來越高，這兩個月開始嘗試，不管好壞，一直持續去做。」

富邦悍將

延伸閱讀

中職／李大浩同隊回憶聊起柏青哥 郭泰源：在那邊忘掉所有煩惱

中職／嚇到李大浩變小隻 許銘傑：剛摸他肚子就知道

中職／平野欽點陳俊秀接受李大浩特調 談補習內容撒嬌喊「不好啦～」

中職／胡金龍引退隨筆：頂尖最會打球員 「胡式打法」待傳人

相關新聞

中職／不捨花蓮災情重創 李多慧捐30萬元：台灣就像是我的故鄉

颱風「樺加」帶來豪雨，造成花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流，釀成嚴重災情，社會各界紛紛伸出援手。演藝圈藝人陸續響應捐款、捐物資，韓籍啦啦隊女孩李多慧今（26日）也奉獻愛心，捐款30萬元，盼能為災區盡一份

中職／坦言「花心」但王柏融還是第一 北海道阿嬤：到死都會支持你

綽號「北海道阿嬤」的小貫和惠終於踏上台灣土地，看到已經轉戰台鋼雄鷹隊的王柏融瞬間露出少女般的喜悅神情，兩人開心相擁，小貫...

中職／平野欽點陳俊秀接受李大浩特調 談補習內容撒嬌喊「不好啦～」

南韓傳奇重砲李大浩昨天現身台北大巨蛋，今天改造訪新莊棒球場，賽前在中信兄弟隊打擊練習時與教頭平野惠一閒聊，平野直接把正要...

中職／李大浩同隊回憶聊起柏青哥 郭泰源：在那邊忘掉所有煩惱

南韓傳奇重砲李大浩今天現身新莊棒球場，聊起與富邦悍將隊副領隊郭泰源之間的回憶，想起的是一起打柏青哥，郭泰源澄清不是一起打...

中職／牛棚狂喊「可以」 孔念恩0煞車撞牆美技因隊友給滿情緒價值

富邦悍將隊外野手孔念恩昨天在延長11局上上演一記不要命般的界外接殺，一路猛衝、沒有減速衝撞牆面，不需任何緩衝時間，又馬上...

中職／李宗賢夫妻送暖災區 盼小小能力付出小小幫助

風災重創花蓮光復鄉，富邦悍將隊內野手李宗賢送暖災區，捐贈民生用品物資，李宗賢表示，現在自己有一些小小的能力，希望可以小小...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。