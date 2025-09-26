聽新聞
中職／葉子霆兩趟一軍行打擊率1割變3割 二軍「光總」教成功法
富邦悍將隊葉子霆昨天差點以隻手之力拯救球隊，他在9月重返一軍後的打擊率為3成06，相較前一趟一軍之旅有大幅成長，他透露來自二軍總教練後藤光尊教的「成功法則」。
葉子霆今年開季狀況不佳，加上膝蓋傷勢攪局，缺席一段時間，9月3日重返一軍後，出賽11場，合計36打數敲出11支安打，打擊率0.306；在那之前的出賽，則是9場22打數敲出3安打，打擊率0.136。
葉子霆坦言，今年自己的狀況不是很好，不是打不好，就是碰到受傷，「現在就是比較年輕一輩的有表現出自己應有實力，變得比較多人可以頂住，這是很好的良性競爭。」也因此，他有了覺悟，「這次上來就覺得當作最後一次機會，告訴自己在場上不要再想其他的，好好表現自己。」
談到近期的打擊狀況，葉子霆提到，最近兩個月在嘗試新的方法，「在二軍時，打擊狀況沒有很好，總教練後藤有給我一些方法，他說這是不管在日本或其他國家，這個方法成功機率都比較高，不一定是對的，但很多選手都是因為用這樣的方式拿到比較好的成績。」
葉子霆提到，這套法則主要是針對練習的方式，同時牽涉技術、心理方面，「每個人賽前準備會有自己的方式，你要有一個目標，怎麼透過練習時讓自己達成目標的機率越來越高，這兩個月開始嘗試，不管好壞，一直持續去做。」
