中職／牛棚狂喊「可以」 孔念恩0煞車撞牆美技因隊友給滿情緒價值

」

富邦悍將隊外野手孔念恩昨天在延長11局上上演一記不要命般的界外接殺，一路猛衝、沒有減速衝撞牆面，不需任何緩衝時間，又馬上回傳內野，展現年輕力壯身體素質的play，其實來自牛棚投手群給的情緒價值。

悍將昨天打到延長11局以6：7不敵中信兄弟隊，11局上兄弟已在突破僵局攻下1分，江坤宇在一出局、一壘有人的打席，打向右外野，孔念恩一路猛衝，在界外區接殺同時也猛力撞在牆上，再馬上回傳內野，成功阻止跑者進壘。

被問到這記不要命般的守備，孔念恩的反應很直接：「我覺得接得到啊！」他笑曝爆棚信心來源，「那球其實很好，因為投手群在那邊，他們一直說可以、可以，我才不會怕，如果是說小心，我可能就會擔心撞到牆。」

他笑說，聽隊友一直說「可以」，本來以為還有一段距離，結果接到球同時，「眼前一片藍（牆的顏色），就直接（撞）上去了。」後續0緩衝的回傳，他說：「因為我被跑很多次了，所以知道要趕快處理。」至於痛，他說那是賽後才感覺得到。

孔念恩指出，當時一壘有人，局數已經很後面，不希望再被進壘，但這球也因為跑者黃韋盛可能在等會不會落在界內，加上沒預期會被接到，因此一開始是離壘，「如果一開始有踩著壘包，我又接到，他馬上跑，我可能也丟不死。」

孔念恩近期下手接球的play不少，而這其實有原因，他主動提到此事，「其實最近很多球都是要抓滑接，但跑一跑、跑一跑就跑到了，就不用滑。」他自稱近期很多好守備都是運氣好，也希望自己在守備、打擊上都可以再加油，「不能說自己年輕，時間很快，換人也很快。