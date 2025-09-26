快訊

最新災區影片曝光！光復鄉民宅遭泥流覆蓋 堰塞湖壩體持續溢流

外界空氣僅聞一天！600萬交保遭撤銷 陳啓昱延押2月

247萬勞工受惠…明年最低工資漲幅3.18% 洪申翰親揭3考量因素

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／坦言「花心」但王柏融還是第一 北海道阿嬤：到死都會支持你

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
台鋼雄鷹球團「心動時刻」主題日，邀請「北海道阿嬤」小貫和惠來台與王柏融相見。記者蘇志畬／攝影
台鋼雄鷹球團「心動時刻」主題日，邀請「北海道阿嬤」小貫和惠來台與王柏融相見。記者蘇志畬／攝影

綽號「北海道阿嬤」的小貫和惠終於踏上台灣土地，看到已經轉戰台鋼雄鷹隊的王柏融瞬間露出少女般的喜悅神情，兩人開心相擁，小貫和惠有些不好意思地透露自己「花心」了，但王柏融仍是心中的第一名。

小貫和惠過去在王柏融旅日時期，常在外野舉著看板為他加油，兩人建立起特殊的情誼，原本雄鷹球團去年就邀請小貫和惠來台，但因先生身體狀況無法成行，到今天終於在台北大巨蛋相會，王柏融送上台灣食物、球隊商品的大禮包，也讓小貫和惠十分感動。

小貫和惠受訪時第一句先說的不是與王柏融的過往，而是來台灣之前有注意到近期颱風受災的狀況，「想要先向現場的災民致意，很可惜自己的能力有限。」

回顧過去愛上王柏融的起源，小貫和惠坦言自己當初沒有想太多，只是看到王柏融在外野真誠奔跑的模樣，讓自己跟先生都喜歡上這位選手，開始製作手工道具應援後被轉播單位拍到，也漸漸被台灣球迷注意，甚至有人專程到北海道看自己，「很意外也很感恩。」

王柏融則表示，很謝謝她一直以來的支持，「現在到台灣也還是關注我，自己一個人在國外有人這樣支持自己，滿感動的。」

小貫和惠先向王柏融表達至死不渝的心意，「到死之前，我會一直支持你，可以嗎？」不過也向王柏融道歉，「遠距離戀愛我比較不擅長、也不喜歡，最近火腿隊有些選手讓我動心了，有點花心不好意思，請原諒我，但你是我心中的第一位。」

王柏融也透露，去年收到小貫和惠信件中，就透露現在台灣過去北海道的選手，包含古林睿煬、孫易磊，「她也是有為他們加油。」

不過，小貫和惠的真愛還是自己的先生，去年看到球團拍攝的影片很感動，也跟領隊劉東洋、王柏融有聯繫，今年雖然想要再來，不過先生因為一些事故後，身體比較難行動需要人照顧。

最後能夠成行，是因為先生說了一句讓小貫和惠重新愛上他的話，「他跟我說『難得有這個機會實現夢想，為什麼不去呢？看是要送我去照護設施什麼都可以，我沒問題的』。」

台鋼雄鷹球團「心動時刻」主題日，邀請「北海道阿嬤」小貫和惠來台與王柏融相見。記者蘇志畬／攝影
台鋼雄鷹球團「心動時刻」主題日，邀請「北海道阿嬤」小貫和惠來台與王柏融相見。記者蘇志畬／攝影

王柏融 台鋼雄鷹 孫易磊

延伸閱讀

日職／火腿球員異動 孫易磊遭下放二軍、古林睿煬留一軍

日職／火腿台灣「雙寶」合吃4局都挨兩分砲 孫易磊失望「沒回報期待」

中職／悍將4連勝斷了…洪總帶領雄鷹拿百勝 比鋒總先一步達陣

日職／20年後中職又現旅日潮？東瀛的大門為何再度敞開

相關新聞

中職／不捨花蓮災情重創 李多慧捐30萬元：台灣就像是我的故鄉

颱風「樺加」帶來豪雨，造成花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流，釀成嚴重災情，社會各界紛紛伸出援手。演藝圈藝人陸續響應捐款、捐物資，韓籍啦啦隊女孩李多慧今（26日）也奉獻愛心，捐款30萬元，盼能為災區盡一份

中職／坦言「花心」但王柏融還是第一 北海道阿嬤：到死都會支持你

綽號「北海道阿嬤」的小貫和惠終於踏上台灣土地，看到已經轉戰台鋼雄鷹隊的王柏融瞬間露出少女般的喜悅神情，兩人開心相擁，小貫...

中職／平野欽點陳俊秀接受李大浩特調 談補習內容撒嬌喊「不好啦～」

南韓傳奇重砲李大浩昨天現身台北大巨蛋，今天改造訪新莊棒球場，賽前在中信兄弟隊打擊練習時與教頭平野惠一閒聊，平野直接把正要...

中職／李大浩同隊回憶聊起柏青哥 郭泰源：在那邊忘掉所有煩惱

南韓傳奇重砲李大浩今天現身新莊棒球場，聊起與富邦悍將隊副領隊郭泰源之間的回憶，想起的是一起打柏青哥，郭泰源澄清不是一起打...

中職／牛棚狂喊「可以」 孔念恩0煞車撞牆美技因隊友給滿情緒價值

富邦悍將隊外野手孔念恩昨天在延長11局上上演一記不要命般的界外接殺，一路猛衝、沒有減速衝撞牆面，不需任何緩衝時間，又馬上...

中職／嚇到李大浩變小隻 許銘傑：剛摸他肚子就知道

南韓傳奇重砲李大浩今天轉戰新莊棒球場，與富邦悍將隊執行副領隊郭泰源打完招呼後，聽聞陣中還有投手教練許銘傑也是舊識，他遠遠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。