中職／坦言「花心」但王柏融還是第一 北海道阿嬤：到死都會支持你

綽號「北海道阿嬤」的小貫和惠終於踏上台灣土地，看到已經轉戰台鋼雄鷹隊的王柏融瞬間露出少女般的喜悅神情，兩人開心相擁，小貫和惠有些不好意思地透露自己「花心」了，但王柏融仍是心中的第一名。

小貫和惠過去在王柏融旅日時期，常在外野舉著看板為他加油，兩人建立起特殊的情誼，原本雄鷹球團去年就邀請小貫和惠來台，但因先生身體狀況無法成行，到今天終於在台北大巨蛋相會，王柏融送上台灣食物、球隊商品的大禮包，也讓小貫和惠十分感動。

小貫和惠受訪時第一句先說的不是與王柏融的過往，而是來台灣之前有注意到近期颱風受災的狀況，「想要先向現場的災民致意，很可惜自己的能力有限。」

回顧過去愛上王柏融的起源，小貫和惠坦言自己當初沒有想太多，只是看到王柏融在外野真誠奔跑的模樣，讓自己跟先生都喜歡上這位選手，開始製作手工道具應援後被轉播單位拍到，也漸漸被台灣球迷注意，甚至有人專程到北海道看自己，「很意外也很感恩。」

王柏融則表示，很謝謝她一直以來的支持，「現在到台灣也還是關注我，自己一個人在國外有人這樣支持自己，滿感動的。」

小貫和惠先向王柏融表達至死不渝的心意，「到死之前，我會一直支持你，可以嗎？」不過也向王柏融道歉，「遠距離戀愛我比較不擅長、也不喜歡，最近火腿隊有些選手讓我動心了，有點花心不好意思，請原諒我，但你是我心中的第一位。」

王柏融也透露，去年收到小貫和惠信件中，就透露現在台灣過去北海道的選手，包含古林睿煬、孫易磊，「她也是有為他們加油。」

不過，小貫和惠的真愛還是自己的先生，去年看到球團拍攝的影片很感動，也跟領隊劉東洋、王柏融有聯繫，今年雖然想要再來，不過先生因為一些事故後，身體比較難行動需要人照顧。

最後能夠成行，是因為先生說了一句讓小貫和惠重新愛上他的話，「他跟我說『難得有這個機會實現夢想，為什麼不去呢？看是要送我去照護設施什麼都可以，我沒問題的』。」