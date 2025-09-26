快訊

中職／李大浩同隊回憶聊起柏青哥 郭泰源：在那邊忘掉所有煩惱

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
前美、日、韓職球星李大浩（左）今天前往新莊棒球場。記者陳正興／攝影 陳正興
南韓傳奇重砲李大浩今天現身新莊棒球場，聊起與富邦悍將隊副領隊郭泰源之間的回憶，想起的是一起打柏青哥，郭泰源澄清不是一起打，只是巧遇，也說在日本這就是一個娛樂，「在那邊忘掉所有煩惱。」

郭泰源曾在2013、14年任職軟銀投手教練，而李大浩是在2014、15年效力軟銀，效力期間重疊一年。

李大浩印象中是在宮崎集訓時，因為周遭也沒什麼可去的，去打過幾次柏青哥，都剛好有遇到郭總。

被問到兩人「一起」打柏青哥，郭泰源先是趕緊澄清：「是他自己去打的，不是我帶他去的。」他說因為自己也愛打，有時去就剛好看到李大浩也在，「柏青哥在日本就是一個娛樂，在那邊忘掉所有煩惱，專注在那邊，有時候也是要放空一下，打柏青哥就是在放空，不然要做什麼。」

雖然李大浩說自己受到郭總很多照顧，但郭總表示，投手、野手訓練分開，其實自己也沒有照顧到什麼，對他的印象是打擊很好，「當選手都沒有在跑，全壘打打得很多。」

李大浩 郭泰源 軟銀

