中職／嚇到李大浩變小隻 許銘傑：剛摸他肚子就知道

南韓傳奇重砲李大浩今天轉戰新莊棒球場，與富邦悍將隊執行副領隊郭泰源打完招呼後，聽聞陣中還有投手教練許銘傑也是舊識，他遠遠遙望外野牛棚區就找到那個熟悉的身影。許銘傑今天碰到他，直言「嚇死」，驚訝他瘦了好多，「我剛摸他肚子就知道。」

許銘傑2012、13年效力歐力士隊，正好與李大浩年份重疊，許銘傑聊起隊友緣分，一開口就自嘲：「對啊，在我被解約之前。」許銘傑在2013年球季後結束旅日生涯，投入中職選秀。

他笑說，兩人同年進去，置物櫃距離滿近，李大浩個性很好，「和選手之間都會嘻嘻哈哈，滿搞笑。」被問到是不是認識的韓國人裡個性最好的，他說：「我認識的韓國人只有他一個。」

許銘傑表示，對李大浩的印象就是很厲害，「雖然滿壯，但身體很柔軟，速度也不慢。」今天看到他，兩人簡單閒聊，「有聽他說好像小孩也會來，而且他住的地方很高級、不能比。」至於他的體態，許銘傑直呼嚇到，「我剛看到嚇死了，怎麼瘦那麼多，看得出來還有在運動，我剛摸他肚子就知道，消很多。」