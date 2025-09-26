快訊

最新災區影片曝光！光復鄉民宅遭泥流覆蓋 堰塞湖壩體持續溢流

外界空氣僅聞一天！600萬交保遭撤銷 陳啓昱延押2月

247萬勞工受惠…明年最低工資漲幅3.18% 洪申翰親揭3考量因素

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／嚇到李大浩變小隻 許銘傑：剛摸他肚子就知道

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
李大浩賽前與中信兄弟隊投手教練艾迪頓打招呼。記者陳正興／攝影
李大浩賽前與中信兄弟隊投手教練艾迪頓打招呼。記者陳正興／攝影

南韓傳奇重砲李大浩今天轉戰新莊棒球場，與富邦悍將隊執行副領隊郭泰源打完招呼後，聽聞陣中還有投手教練許銘傑也是舊識，他遠遠遙望外野牛棚區就找到那個熟悉的身影。許銘傑今天碰到他，直言「嚇死」，驚訝他瘦了好多，「我剛摸他肚子就知道。」

許銘傑2012、13年效力歐力士隊，正好與李大浩年份重疊，許銘傑聊起隊友緣分，一開口就自嘲：「對啊，在我被解約之前。」許銘傑在2013年球季後結束旅日生涯，投入中職選秀

他笑說，兩人同年進去，置物櫃距離滿近，李大浩個性很好，「和選手之間都會嘻嘻哈哈，滿搞笑。」被問到是不是認識的韓國人裡個性最好的，他說：「我認識的韓國人只有他一個。」

許銘傑表示，對李大浩的印象就是很厲害，「雖然滿壯，但身體很柔軟，速度也不慢。」今天看到他，兩人簡單閒聊，「有聽他說好像小孩也會來，而且他住的地方很高級、不能比。」至於他的體態，許銘傑直呼嚇到，「我剛看到嚇死了，怎麼瘦那麼多，看得出來還有在運動，我剛摸他肚子就知道，消很多。」

許銘傑 李大浩 中職選秀

延伸閱讀

中職／平野欽點陳俊秀接受李大浩特調 談補習內容撒嬌喊「不好啦～」

中職／黃韋盛棒打游霆崴成英雄 只上壘兩次「還可以更好」

中職／不規則彈跳、燈光「助攻」 平野惠一形容非常不可思議

中職／「吃飯、睡覺、練球」林詩翔登頂救援王心法很單純

相關新聞

中職／不捨花蓮災情重創 李多慧捐30萬元：台灣就像是我的故鄉

颱風「樺加」帶來豪雨，造成花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流，釀成嚴重災情，社會各界紛紛伸出援手。演藝圈藝人陸續響應捐款、捐物資，韓籍啦啦隊女孩李多慧今（26日）也奉獻愛心，捐款30萬元，盼能為災區盡一份

中職／坦言「花心」但王柏融還是第一 北海道阿嬤：到死都會支持你

綽號「北海道阿嬤」的小貫和惠終於踏上台灣土地，看到已經轉戰台鋼雄鷹隊的王柏融瞬間露出少女般的喜悅神情，兩人開心相擁，小貫...

中職／平野欽點陳俊秀接受李大浩特調 談補習內容撒嬌喊「不好啦～」

南韓傳奇重砲李大浩昨天現身台北大巨蛋，今天改造訪新莊棒球場，賽前在中信兄弟隊打擊練習時與教頭平野惠一閒聊，平野直接把正要...

中職／李大浩同隊回憶聊起柏青哥 郭泰源：在那邊忘掉所有煩惱

南韓傳奇重砲李大浩今天現身新莊棒球場，聊起與富邦悍將隊副領隊郭泰源之間的回憶，想起的是一起打柏青哥，郭泰源澄清不是一起打...

中職／牛棚狂喊「可以」 孔念恩0煞車撞牆美技因隊友給滿情緒價值

富邦悍將隊外野手孔念恩昨天在延長11局上上演一記不要命般的界外接殺，一路猛衝、沒有減速衝撞牆面，不需任何緩衝時間，又馬上...

中職／嚇到李大浩變小隻 許銘傑：剛摸他肚子就知道

南韓傳奇重砲李大浩今天轉戰新莊棒球場，與富邦悍將隊執行副領隊郭泰源打完招呼後，聽聞陣中還有投手教練許銘傑也是舊識，他遠遠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。