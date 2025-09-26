快訊

最新災區影片曝光！光復鄉民宅遭泥流覆蓋 堰塞湖壩體持續溢流

外界空氣僅聞一天！600萬交保遭撤銷 陳啓昱延押2月

247萬勞工受惠…明年最低工資漲幅3.18% 洪申翰親揭3考量因素

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／平野欽點陳俊秀接受李大浩特調 談補習內容撒嬌喊「不好啦～」

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
南韓傳奇重砲李大浩。記者陳正興／攝影
南韓傳奇重砲李大浩。記者陳正興／攝影

南韓傳奇重砲李大浩昨天現身台北大巨蛋，今天改造訪新莊棒球場，賽前在中信兄弟隊打擊練習時與教頭平野惠一閒聊，平野直接把正要打擊的陳俊秀叫來，上一堂「補習班」，被問到李大浩給了什麼提點，陳俊秀很有警戒心，撒嬌說：「這樣不好啦～這樣人家丟球會有別的策略，別鬧。」

李大浩今天腳步來到新莊城堡，談到兩天在台灣棒球場見聞，李大浩指出，昨天大巨蛋設備都很新、相當適合職棒選手，「今天（新莊）雖然是戶外，但看得出來球團花了很多心思。」

李大浩先出現在三壘陣營，與平野惠一、投手教練艾迪頓等人見面，來到一壘側也有熟面孔，執行副領隊郭泰源、投手教練許銘傑都是他的舊識；李大浩隨後出現在打擊練習籠後方，與平野交談，隨後就叫平野叫來陳俊秀接受特調。

「沒有啦！不是『特調』，和我講他看到的感覺是什麼。」陳俊秀笑說，講太多不好，會讓投手有策略，唯一願意透露的，「他說『順著方向打就好』，就這樣就好。」此外，也有告訴他要常笑。

陳俊秀表示，可能是平野覺得自己近況比較差，因此把自己叫過去，「剛好有這個機會，感謝總教練。」他說最欣賞李大浩的力量，以及對棒球的執著，「可以長期都這麼穩定，滿厲害的。」

李大浩 陳俊秀 棒球

延伸閱讀

中職／不規則彈跳、燈光「助攻」 平野惠一形容非常不可思議

中職／爭王關鍵期少了高宇杰 平野惠一坦言確實很傷

中職／開心再遇李大浩 古久保健二要傳合照給「阿祖」看

中職／奧德銳成「獵象高手」？平野惠一點出自家打者有1問題需修正

相關新聞

中職／不捨花蓮災情重創 李多慧捐30萬元：台灣就像是我的故鄉

颱風「樺加」帶來豪雨，造成花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流，釀成嚴重災情，社會各界紛紛伸出援手。演藝圈藝人陸續響應捐款、捐物資，韓籍啦啦隊女孩李多慧今（26日）也奉獻愛心，捐款30萬元，盼能為災區盡一份

中職／坦言「花心」但王柏融還是第一 北海道阿嬤：到死都會支持你

綽號「北海道阿嬤」的小貫和惠終於踏上台灣土地，看到已經轉戰台鋼雄鷹隊的王柏融瞬間露出少女般的喜悅神情，兩人開心相擁，小貫...

中職／平野欽點陳俊秀接受李大浩特調 談補習內容撒嬌喊「不好啦～」

南韓傳奇重砲李大浩昨天現身台北大巨蛋，今天改造訪新莊棒球場，賽前在中信兄弟隊打擊練習時與教頭平野惠一閒聊，平野直接把正要...

中職／李大浩同隊回憶聊起柏青哥 郭泰源：在那邊忘掉所有煩惱

南韓傳奇重砲李大浩今天現身新莊棒球場，聊起與富邦悍將隊副領隊郭泰源之間的回憶，想起的是一起打柏青哥，郭泰源澄清不是一起打...

中職／牛棚狂喊「可以」 孔念恩0煞車撞牆美技因隊友給滿情緒價值

富邦悍將隊外野手孔念恩昨天在延長11局上上演一記不要命般的界外接殺，一路猛衝、沒有減速衝撞牆面，不需任何緩衝時間，又馬上...

中職／嚇到李大浩變小隻 許銘傑：剛摸他肚子就知道

南韓傳奇重砲李大浩今天轉戰新莊棒球場，與富邦悍將隊執行副領隊郭泰源打完招呼後，聽聞陣中還有投手教練許銘傑也是舊識，他遠遠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。