中職／平野欽點陳俊秀接受李大浩特調 談補習內容撒嬌喊「不好啦～」
南韓傳奇重砲李大浩昨天現身台北大巨蛋，今天改造訪新莊棒球場，賽前在中信兄弟隊打擊練習時與教頭平野惠一閒聊，平野直接把正要打擊的陳俊秀叫來，上一堂「補習班」，被問到李大浩給了什麼提點，陳俊秀很有警戒心，撒嬌說：「這樣不好啦～這樣人家丟球會有別的策略，別鬧。」
李大浩今天腳步來到新莊城堡，談到兩天在台灣棒球場見聞，李大浩指出，昨天大巨蛋設備都很新、相當適合職棒選手，「今天（新莊）雖然是戶外，但看得出來球團花了很多心思。」
李大浩先出現在三壘陣營，與平野惠一、投手教練艾迪頓等人見面，來到一壘側也有熟面孔，執行副領隊郭泰源、投手教練許銘傑都是他的舊識；李大浩隨後出現在打擊練習籠後方，與平野交談，隨後就叫平野叫來陳俊秀接受特調。
「沒有啦！不是『特調』，和我講他看到的感覺是什麼。」陳俊秀笑說，講太多不好，會讓投手有策略，唯一願意透露的，「他說『順著方向打就好』，就這樣就好。」此外，也有告訴他要常笑。
陳俊秀表示，可能是平野覺得自己近況比較差，因此把自己叫過去，「剛好有這個機會，感謝總教練。」他說最欣賞李大浩的力量，以及對棒球的執著，「可以長期都這麼穩定，滿厲害的。」
