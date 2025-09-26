中職／不捨花蓮災情重創 李多慧捐30萬元：台灣就像是我的故鄉

颱風「樺加」帶來豪雨，造成花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流，釀成嚴重災情，社會各界紛紛伸出援手。演藝圈藝人陸續響應捐款、捐物資，韓籍啦啦隊女孩李多慧今（26日）也奉獻愛心，捐款30萬元，盼能為災區盡一份心力。

李多慧今日透過Threads平台發文，並曬出親自到銀行轉帳的捐款畫面。她寫道：「上班前先去了銀行，向花蓮地區的受災民眾致上深切的慰問。」她將30萬元捐至賑災基金會，希望能幫助受災居民渡過難關。

她在貼文中也誠摯祈願花蓮能早日恢復元氣，更以真摯言語表達對台灣的情感：「台灣就像是我的故鄉一樣，真心希望大家都能幸福，並且齊心協力，早日恢復日常生活。」

李多慧的善舉引來不少網友感謝與鼓勵，紛紛留言回應，盼望在各界力量的支持下，花蓮能早日走出風災陰霾。