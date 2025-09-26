中職／不捨花蓮災情重創 李多慧捐30萬元：台灣就像是我的故鄉
颱風「樺加」帶來豪雨，造成花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流，釀成嚴重災情，社會各界紛紛伸出援手。演藝圈藝人陸續響應捐款、捐物資，韓籍啦啦隊女孩李多慧今（26日）也奉獻愛心，捐款30萬元，盼能為災區盡一份心力。
李多慧今日透過Threads平台發文，並曬出親自到銀行轉帳的捐款畫面。她寫道：「上班前先去了銀行，向花蓮地區的受災民眾致上深切的慰問。」她將30萬元捐至賑災基金會，希望能幫助受災居民渡過難關。
她在貼文中也誠摯祈願花蓮能早日恢復元氣，更以真摯言語表達對台灣的情感：「台灣就像是我的故鄉一樣，真心希望大家都能幸福，並且齊心協力，早日恢復日常生活。」
李多慧的善舉引來不少網友感謝與鼓勵，紛紛留言回應，盼望在各界力量的支持下，花蓮能早日走出風災陰霾。
🔥 《瘋運動IG追起來》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言