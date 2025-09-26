快訊

中職／不捨花蓮災情重創 李多慧捐30萬元：台灣就像是我的故鄉

氣爆後停業…中市府核准台中新光三越恢復使用 9月27日正式復業

陸軍北測中心傳意外！士兵遭雲豹甲車撞擊 內臟多處破裂重傷送醫

中職／不捨花蓮災情重創 李多慧捐30萬元：台灣就像是我的故鄉

聯合新聞網／ 綜合報導
李多慧捐款30萬幫助花蓮重建。圖截自李多慧threads
李多慧捐款30萬幫助花蓮重建。圖截自李多慧threads

颱風「樺加」帶來豪雨，造成花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流，釀成嚴重災情，社會各界紛紛伸出援手。演藝圈藝人陸續響應捐款、捐物資，韓籍啦啦隊女孩李多慧今（26日）也奉獻愛心，捐款30萬元，盼能為災區盡一份心力。

李多慧今日透過Threads平台發文，並曬出親自到銀行轉帳的捐款畫面。她寫道：「上班前先去了銀行，向花蓮地區的受災民眾致上深切的慰問。」她將30萬元捐至賑災基金會，希望能幫助受災居民渡過難關。

她在貼文中也誠摯祈願花蓮能早日恢復元氣，更以真摯言語表達對台灣的情感：「台灣就像是我的故鄉一樣，真心希望大家都能幸福，並且齊心協力，早日恢復日常生活。」

李多慧的善舉引來不少網友感謝與鼓勵，紛紛留言回應，盼望在各界力量的支持下，花蓮能早日走出風災陰霾。

花蓮 捐款 馬太鞍溪 賑災基金會

相關新聞

中職／不捨花蓮災情重創 李多慧捐30萬元：台灣就像是我的故鄉

颱風「樺加」帶來豪雨，造成花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流，釀成嚴重災情，社會各界紛紛伸出援手。演藝圈藝人陸續響應捐款、捐物資，韓籍啦啦隊女孩李多慧今（26日）也奉獻愛心，捐款30萬元，盼能為災區盡一份

中職／雄鷹OPS第三是他 顏郁軒自認還不足：想像吳念庭

台鋼雄鷹隊OPS（整體攻擊指數）前兩名很好猜：魔鷹、吳念庭，第三名則是6月才升上首次一軍的顏郁軒，從自主培訓到卡位一軍，...

棒球亞錦賽／南韓5局打完領先7分 中國差點大逆轉只輸2分

棒球亞錦賽複賽首戰登場，南韓隊5局打完領先中國大陸隊7分，雖然中國展現韌性，但最終仍以6：8輸球。 南韓第2局靠著小球戰術和中國守備失誤，攻下2分。第3局和第5局又分別攻下3分大局，5局打完以8

中職／悍將李宗賢關心花蓮光復災情 捐贈民生用品送暖

花蓮光復鄉最近遭受樺加沙颱風重創，出生於台東的富邦悍將隊內野手李宗賢捐贈民生用品，為救災盡一份心力。 李宗賢在社群平台貼出照片，打包好幾個箱子，裡面有衛生紙、水、濕紙巾、手套、漂白水等民生用品，

回應向隅球迷敲碗 《獅吼臺南訂製書》嘖嘖再登場加贈2025專刊

《獅吼臺南棒球訂製書》出版後，受到廣大棒球迷喜愛，創下募資400萬佳績，網友紛紛表達「有我青春的回憶呀」、「緩解北獅的思鄉情緒」、「驚喜到貨」……報時光團隊聽到球迷敲碗的聲音，決定啟動《獅吼臺南棒球訂

中職／桃園挺桃猿 ！「嘴比球還瘋」27日再開嗨 MVP由你來決定

中華職棒36年下半季冠軍爭霸戰進入白熱化階段！9月27日（六）晚間5點，DAZN Taiwan YouTube 頻道《嘴比球還瘋 樂天球場第二現場》將持續在桃園棒球場戶外包廂熱力開嘴。本次節目依舊由「

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。