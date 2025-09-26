棒球亞錦賽／南韓5局打完領先7分 中國差點大逆轉只輸2分

棒球亞錦賽複賽首戰登場，南韓隊5局打完領先中國大陸隊7分，雖然中國展現韌性，但最終仍以6：8輸球。

南韓第2局靠著小球戰術和中國守備失誤，攻下2分。第3局和第5局又分別攻下3分大局，5局打完以8：1領先。

6局下中國展開反撲，梁培率先敲安，王籽棋被觸身球，中國靠著暴投拿下第2分，趙辛龍再擊出適時安打送回第3分。

7局下2出局後，中國張嘉悅、梁培和王籽棋接連安打，靠南韓投手的投手犯規再追回1分。隨後侯翰鋼敲安再追1分，接著趙辛龍又擊出帶有1分打點的安打，追到6：8，但趙冠迪被三振，結束這個半局。

雙方最後兩局都無功而返，終場南韓就以8：6險勝中國。