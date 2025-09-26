快訊

中職／不捨花蓮災情重創 李多慧捐30萬元：台灣就像是我的故鄉

氣爆後停業…中市府核准台中新光三越恢復使用 9月27日正式復業

陸軍北測中心傳意外！士兵遭雲豹甲車撞擊 內臟多處破裂重傷送醫

中職／雄鷹OPS第三是他 顏郁軒自認還不足：想像吳念庭

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
台鋼雄鷹隊顏郁軒。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹隊顏郁軒。圖／台鋼雄鷹隊提供

台鋼雄鷹隊OPS（整體攻擊指數）前兩名很好猜：魔鷹吳念庭，第三名則是6月才升上首次一軍的顏郁軒，從自主培訓到卡位一軍，對他來說這是不可思議的一年，但穩定性仍是最大難關「希望能夠像念庭一樣」。

顏郁軒在2021、2022年投入選秀落榜，2022年9月成為雄鷹自主培訓選手，去年在二軍一整季到最後1個月爆發，也換得今年1月升格正式球員，從6月上來一軍後穩定出賽，打擊、守備功力的提升都讓球迷開始記住他的名字。

「剛上來綁手綁腳、畏畏縮縮的，擔心失敗會不會又要從二軍開始。」顏郁軒說：「現在比較放得開，能夠大膽去場上表現。」會有這樣的改變，顏郁軒要感謝教練團一直給予鼓勵，讓自己能夠平常心去大膽發揮，隊友王柏融也給予很多鼓勵。

目前在一軍54場出賽，顏郁軒打擊率2成83、上壘率3成68、長打率0.409，0.777的OPS在隊中僅次於魔鷹（1.016）、吳念庭（0.798），甚至昨天賽前的OPS還在吳念庭之上。

只不過昨天吳念庭3打數2安打，顏郁軒則是3打數無安打，這也回應到他對自己還不滿意的地方「打擊穩定度還有滿大進步空間，跟引誘球的判斷，這是目前需要加強的兩個方向」。

目前位居聯盟打擊王的吳念庭就是目標，顏郁軒說：「他上去打，我們在場邊會覺得這個打席又要安打了，我希望自己能給別人這樣的感覺，有期待感、安定感。」

今年球季能夠在出賽數寫下生涯新高還持續發揮，顏郁軒終於找到適合自己的調整方式，就是「不變」，過去兩年遇到打擊不順就想要更換練習方式，「現在不管是來球場一開始的伸展，打擊練習前的T座，每天做的事情都一樣，身體反而適應流程，自己發覺到這一點。」

在二軍時顏郁軒就有練習狂的稱號，教練喊停都還繼續練，到一軍當然模式不同，但休兵日他還是會練到自己覺得足夠，顏郁軒說：「每個人的調整方式不一樣，我是需要大量訓練去維持穩定度。」

目標成為一軍每日球員，顏郁軒藉由每次出賽慢慢累積信心，他說：「這是不可思議的一年，也要謝謝洪總給我這麼多機會在一軍磨練。洪總跟我說不要怕失敗，失敗了就再練。」

對於顏郁軒至今的表現驚不驚喜？總教練洪一中說：「有喜，但還不到驚，他還不夠穩定，但可以培養的選手，我們就會讓他去打，就像之前王博玄、曾子祐一樣。」

