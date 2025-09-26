回應向隅球迷敲碗 《獅吼臺南訂製書》嘖嘖再登場加贈2025專刊

《獅吼臺南棒球訂製書》出版後，受到廣大棒球迷喜愛，創下募資400萬佳績，網友紛紛表達「有我青春的回憶呀」、「緩解北獅的思鄉情緒」、「驚喜到貨」……報時光團隊聽到球迷敲碗的聲音，決定啟動《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖再登場專案，報時光團隊另編輯製作2025年統一獅榮耀專刊，回味今年球季的關鍵時刻。

這份專刊包括，統一獅在今年球季許多精彩瞬間、陳鏞基創下最老單場又盜又轟，並與今年即將引退的胡金龍同場開轟的記錄；林佳緯在8月30日那場，成為職棒最年輕再見轟的球員，當然，也不能錯過林安可的精彩表現。

七月上旬丹娜絲颱風重創台南球場，至今仍無法恢復台南主場比賽，《獅吼臺南棒球訂製書》裡，對這座球場的前世今生有著詳細的描述，此外，台南球場的立體紙雕，更是這本書裡最大的彩蛋。

展開書封就可以看到臺南棒球場。 圖／報時光提供

除了今年的精彩回顧，《獅吼臺南棒球訂製書》也完整呈現統一獅三十五年的歷史精華：從《民生報》、《聯合報》的珍貴賽事報版，帶領讀者重返獅子軍最熱血的現場，到領隊、總教練與核心球員的深度專訪，再到啦啦隊文化、經典應援古物全紀錄。報時光團隊以新聞紀實視角，超過200張珍貴圖片、超過30,000字專文，邀請扶風文化量身打造立體球場紙雕設計，以高規格精裝書呈現，讓跨世代獅迷都能重溫府城棒球傳奇。

《獅吼臺南棒球訂製書》即刻應援 →https://www.zeczec.com/projects/UDNtime_Unilionsbaseballbook?r=a3e7dad0dd