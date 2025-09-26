快訊

台股連假前重挫的原因找到了 分析師曝「止跌位置」在這裡

有大事？美防長急召數百位將領返國開會「原因保密」 網戲稱：軍版魷魚遊戲

對比曝光！災後最新衛星照 花蓮光復鄉太平村逾3分之2淪泥海

中職／桃園挺桃猿 ！「嘴比球還瘋」27日再開嗨 MVP由你來決定

聯合新聞網／ 綜合報導
DAZN Taiwan提供
DAZN Taiwan提供

中華職棒36年下半季冠軍爭霸戰進入白熱化階段！9月27日（六）晚間5點，DAZN Taiwan YouTube 頻道《嘴比球還瘋 樂天球場第二現場》將持續在桃園棒球場戶外包廂熱力開嘴。本次節目依舊由「嘴砲無極限」的張鎮麟擔綱主持，特別邀請桃園台啤永豐雲豹籃球隊的電豹女「草莓」，以及桃園雲豹飛將排球隊的桃氣女孩「羽娜」同台互動，應援天團集結桃園，攜手為樂天桃猿衝擊下半季冠軍加油吶喊！

下半季戰況膠著，中信兄弟與樂天桃猿暫居前二，雙方勝差僅剩1.5場。本週末在桃園球場的兩連戰，不僅是例行賽最後一次正面交鋒，更可能成為決定下半季冠軍的關鍵戰役。當場內球員拚盡全力，場外包廂則笑聲不斷、互動升溫，帶給球迷雙重火力全開的觀賽體驗。

桃園應援天團大合體　舞蹈遊戲全面開戰

延續節目招牌特色，本次《嘴比球還瘋》依舊準備了「舞蹈、遊戲、吃播、粉絲互動」等多元單元，全面考驗來賓的魅力與實力。繼9/19直播創下近萬人觀看，還有樂天桃猿「三本柱」廉世彬驚喜亂入後， 9/27更升級迎來桃園雲豹籃球與排球啦啦隊跨界同台，顏值、實力與話題全面爆棚，勢必掀起新一波高潮。

美食加碼　粉絲好康不停送

除了氣勢比拚與笑料連連的遊戲環節，吃播挑戰依舊是亮點之一！繼上回有牛肉麵、生乳捲，以及桃園球場美食大受好評後，本次更有豪華粉絲福利大放送，呼應節目精神：「比賽有輸贏，粉絲福利只有贏！」 只要鎖定直播，就有機會大獲全勝，把滿滿的好康帶回家。

粉絲好禮豪華名單：

復興航棧美食：乳酪蛋糕、中秋禮盒（經典必搶）

乖乖：「嘴比球還瘋，乖乖看球一起瘋！」

卡滋爆米花：「看球不孤單，卡滋陪你嘴爆全場！」

SIDIZ 人體工學椅品牌香水：「嘴巴能瘋，身體要鬆，選擇 SIDIZ，坐享舒適！」

粉絲就是裁判　MVP由你決定

節目壓軸依舊由觀眾票選當晚「最嘴 MVP」，無論是舞技炸場的啦啦隊女孩，還是笑點狂飆的驚喜來賓，誰能脫穎而出，全靠粉絲的一票決定。《嘴比球還瘋》將舞台交還觀眾，讓互動參與感全面拉滿。

9月27日（六）晚間5點，鎖定DAZN Taiwan YouTube 頻道，和張鎮麟、草莓、羽娜一起嗨爆聊天室！場內拚球，場外拚嘴，《嘴比球還瘋》嘴炮無極限、笑料零冷場，陪你瘋到最後一刻！

直播網址：https://www.youtube.com/watch?v=1Dt12ShmY70

DAZN Taiwan提供
DAZN Taiwan提供

DAZN Taiwan提供
DAZN Taiwan提供

DAZN Taiwan提供
DAZN Taiwan提供

桃園 粉絲 美食 直播 排球

相關新聞

回應向隅球迷敲碗 《獅吼臺南訂製書》嘖嘖再登場加贈2025專刊

《獅吼臺南棒球訂製書》出版後，受到廣大棒球迷喜愛，創下募資400萬佳績，網友紛紛表達「有我青春的回憶呀」、「緩解北獅的思鄉情緒」、「驚喜到貨」……報時光團隊聽到球迷敲碗的聲音，決定啟動《獅吼臺南棒球訂

中職／桃園挺桃猿 ！「嘴比球還瘋」27日再開嗨 MVP由你來決定

中華職棒36年下半季冠軍爭霸戰進入白熱化階段！9月27日（六）晚間5點，DAZN Taiwan YouTube 頻道《嘴比球還瘋 樂天球場第二現場》將持續在桃園棒球場戶外包廂熱力開嘴。本次節目依舊由「

中職／黃韋盛棒打游霆崴成英雄 只上壘兩次「還可以更好」

中信兄弟隊爭奪下半季冠軍關鍵時刻，黃韋盛今天在新莊棒球場成為贏球功臣，延長11局上面對富邦悍將隊第7任投手游霆崴揮出關鍵...

中職／不規則彈跳、燈光「助攻」 平野惠一形容非常不可思議

中信兄弟隊今天在新莊棒球場贏得驚險，拚到延長11局靠黃韋盛關鍵安打超前比數，以7：6險勝富邦悍將隊，兄弟總教練平野惠一賽...

圖輯／中職黃韋盛延長11局致勝安打 兄弟7:6擊敗悍將

中信兄弟今晚在新莊棒球場與富邦悍將打到延長賽11局，靠著黃韋盛在11局上的致勝安打，終場以7:6拿下勝利，繼續穩坐下半季...

中職／洪總讚球隊「鑰匙」 吳念庭只想著每天一支安打

吳念庭在3局下的逆轉二壘打，幫助台鋼雄鷹隊以5：2擊敗樂天桃猿隊，今年屢屢在關鍵時刻立功，總教練洪一中直言他是球隊的「鑰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。