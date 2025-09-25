中職／黃韋盛棒打游霆崴成英雄 只上壘兩次「還可以更好」

聯合報／ 記者藍宗標／新莊即時報導
中信兄弟隊黃韋盛11局上敲出勝利打點安打。記者余承翰／攝影
中信兄弟隊爭奪下半季冠軍關鍵時刻，黃韋盛今天在新莊棒球場成為贏球功臣，延長11局上面對富邦悍將隊第7任投手游霆崴揮出關鍵安打，攻下致勝分，終場以7：6險勝，他說：「當時沒想過安打，至少要把球到外野。」

黃韋盛表示，面對游霆崴時，設定可以出棒的球數往外野送，全隊都在同一條船上，不管是誰，總要有人跳出來。

兄弟賽前只領先樂天桃猿隊半場勝差，猿隊今天在台北大巨蛋以2：5不敵台鋼雄鷹隊，加上兄弟贏球，雙方勝差拉大到1.5場。

黃韋盛稱職扮演開路先鋒，全場6打數2安打，攻下1分打點就是勝利打點，但他自我要求更高，「給自己的目標是上壘串聯打線，但只有上壘兩次而已，可以做得更好。」

黃韋盛表示，不會去想球隊戰績如何，只要每天贏球，戰績自然會起來，把該做的事做好，其他交給老天爺。

