中職／不規則彈跳、燈光「助攻」 平野惠一形容非常不可思議

聯合報／ 記者藍宗標／新莊即時報導
中信兄弟隊總教練平野惠一。記者余承翰／攝影
中信兄弟隊今天在新莊棒球場贏得驚險，拚到延長11局靠黃韋盛關鍵安打超前比數，以7：6險勝富邦悍將隊，兄弟總教練平野惠一賽後形容：「這是一場非常不可思議的比賽。」

兄弟打完前5局5：2領先，悍將緊咬不放，7局下追平比數，進入延長賽後，雙方在第10局各得1分，戰況繼續僵持，直到11局上黃韋盛從悍將第7任投手游霆崴的手中揮出致勝一擊，兄弟穩住上半季排名第一，領先樂天桃猿隊拉大到1.5場勝差。

兄弟首局攻下3分，王威晨揮出二壘方向滾地球，因不規則彈跳形成場地安打；6局下悍將張育成揮出右外野方向高飛球，也因燈光問題影響宋晟睿守備，形成三壘打，下一棒范國宸高飛犧牲打攻下1分，都是平野認為「不可思議」之處。

兄弟新洋投韋禮加先發6.2局失3分（2分自責），被牛棚搞砸勝投，中職生涯首勝仍未到手；平野表示，韋禮加此役控球比較不穩，期待他再修正，下一戰繼續加油。

樂天桃猿 平野惠一

