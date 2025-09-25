中職／洪總讚球隊「鑰匙」 吳念庭只想著每天一支安打

吳念庭在3局下的逆轉二壘打，幫助台鋼雄鷹隊以5：2擊敗樂天桃猿隊，今年屢屢在關鍵時刻立功，總教練洪一中直言他是球隊的「鑰匙」。

這是吳念庭本季第6次獲選單場MVP，但是第一次由父親吳復連頒獎，雄鷹今天「正港鷹雄」主題日邀請吳復連及太陽OB球員們一起到場，還擔任台語講評，剛好見證兒子的勝利打點。

吳念庭笑說：「他是熱愛棒球的爸爸，希望他多來球場，來講評也不錯啊，他來了就贏了，多來幾場。」

洪一中認為吳念庭今年是球隊的關鍵人物，「就像是上次對味全的三分砲一樣，對球隊士氣提升很重要，有的人就是這樣，心理素質好，在緊要關頭能夠表現出來，念庭成為球隊的鑰匙，一棒帶起攻勢。」

吳念庭今年打擊率3成25是聯盟第一，得點圈有人時更拉高到4成09的誇張數據，他表示：「壘上有人的策略比較乾脆，也知道怎麼打，壘上人多反而更亢奮，自己有做一點功課、研究，也希望壘上沒人能多打一點。」

作為目前聯盟打擊王，吳念庭坦言自己心中也會在意，但告訴自己「一天一支安打就好」，而且整季都是以這個為目標，「用這個心態去打，會比較平常心。」

雄鷹目前仍有機會挺進季後賽，吳念庭認為兩周前更接近時球隊的氣氛比較緊繃，但反而綁手綁腳無法發揮，「現在要說的話，是機會又沒有特別大機會，大家反而更平常心，這樣子還不錯。」