中職／黃韋盛延長11局致勝一擊 兄弟穩住龍頭領先猿1.5場勝差

中信兄弟隊今天作客新莊棒球場，一路領先到7局下遭富邦悍將隊追平比數，兩隊僵持到延長11局，兄弟開路先鋒黃韋盛面對游霆崴揮出關鍵安打，攻下致勝分，終場以7：6險勝，穩住上半季排名第一，領先樂天桃猿隊拉大到1.5場勝差。

兄弟打線面對悍將日本投手鈴木駿輔，1局上就發動攻勢，江坤宇、王威晨連續安打，許基宏獲保送形成滿壘；下一棒詹子賢打擊時，鈴木出現暴投，加上悍將捕手戴培峰傳球失誤，兄弟趁機攻下兩分，詹子賢追加安打攻下第3分。

悍將1局下靠葉子霆、張育成、范國宸連續安打攻下1分，追成1：3。

3局上兄弟攻勢再起，許基宏、詹子賢安打，再靠宋晟睿高飛犧牲打攻下1分，接著岳東華安打再下一城，拉大成領先4分。

悍將3局下林岳谷、葉子霆連續安打攻下1分，6局下張育成三壘打、范國宸高飛犧牲打再得1分，又把比數差距拉近到兩分。

悍將緊咬不放，7局下2出局後，周佳樂安打、林岳谷獲保送，葉子霆揮出關鍵二壘打送回兩人，追成5：5平手；兄弟新洋投韋禮加先發6.2局失3分（2分自責），被牛棚搞砸勝投，中職生涯首勝仍未到手。

兩隊進入延長賽後採取突破僵局制，10局上宋晟睿揮出關鍵安打，送回許基宏攻下超前分，但悍將10局下一、三壘有人時，范國宸高飛犧牲打追成6：6，雙方二度平手，直到11局才分出勝負。