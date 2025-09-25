聽新聞
中職／「吃飯、睡覺、練球」林詩翔登頂救援王心法很單純

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
台鋼雄鷹隊終結者林詩翔拿下本季第28次救援成功，提前確定收下救援王。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹隊終結者林詩翔拿下本季第28次救援成功，提前確定收下救援王。圖／台鋼雄鷹隊提供

台鋼雄鷹隊今天以5：2擊敗樂天桃猿隊，林詩翔9局登板關門拿下本季第28次救援成功，拉開與競爭者的差距提前確定登頂，賽後他仍強調自己沒有在想獎項，「剩下9場，比較在意球隊的勝利。」

雄鷹今天贏球後，在年度勝率與第三名的猿隊拉近到2.5場，兩隊還剩4場對戰，仍有逆襲進入季後賽的機會，中職二年級生林詩翔多次幫雄鷹守下勝利。

雄鷹總教練洪一中觀察，林詩翔今年開季時還有些跌跌撞撞，但現在懂得怎麼跟打者對決，「他的球速、控球、變化球差別不大，最大不同是開始有思考，成績上來之後自信心越來越好，在投手丘上也越來越聰明，投球策略變化很快，之前都是拚命頭，現在懂得快慢變化。」

林詩翔表示，剛開季比較注意表現自己，但現在知道要把每一顆球做好、投到捕手要的位置，「觀察打者的動機，不要投出不必要的球，節省球數才能幫助球隊。」

能夠提前鎖定救援王，林詩翔賽後聽到媒體提及仍有些狀況外，僅強調球季還沒結束，自己能做的事每天做好工作，上場把握機會，要維持整季穩定的方法無他，「吃飯、睡覺、練球，體能全力去做，來到球場之前就想好要做什麼，比賽可能遇到什麼狀況。」

球季結束前，林詩翔還有機會挑戰單季30次救援成功的大關，中職過去也僅7人辦到過，洪總坦言，目前球隊都還在爭取季後賽的階段，「沒有去考慮個人成績，還是正常安排。」

