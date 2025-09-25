快訊

中職／許哲晏、林子豪先後開轟 獅帝芬優質先發屠龍

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
統一獅隊今天在高雄澄清湖球場擔任主隊，對味全龍隊展開2連戰首戰，新洋投獅帝芬先發7局失兩分，領軍8：2獲勝，優質表現奪下中職生涯第2勝。

獅帝芬用94球完成7局任務，被揮出5支安打，僅在3局上被吉力吉撈．鞏冠轟出兩分砲（本季第21轟），本季出賽3場投出2勝、防禦率1.62。

獅隊全場出現8支安打，比龍隊多1支，許哲晏、林子豪都揮出全壘打，許哲晏2局下轟出3分砲，4局下追加1分打點安打，獲選單場MVP。

龍隊洋投鎛銳先發3.2局，被揮出6支安打，包括兩支全壘打，失6分吞敗，吞下中職生涯首敗，終止2連勝。

