中職／雄鷹大巨蛋不再冷 吳念庭逆轉長打、林詩翔鎖定救援王

父親吳復連今天受邀擔任開球嘉賓的一員，台鋼雄鷹隊吳念庭展現關鍵一擊能力，3局下逆轉比數的2分打點二壘打，幫助球隊以5：2擊敗樂天桃猿隊，在年度戰績第三的關鍵戰役拿下勝利。

雄鷹今天舉辦「正港鷹雄」主題日，邀請昔日太陽隊戰將到場，包括趙士強、吳復連、黃平洋、梁如豪、柯良宗、蔡昱詳（蔡泓澤）、羅世幸、郭建霖、葉成龍、吳承翰、黃高俊、吳得煒、黃成志等人，盼藉「最強太陽」之力照亮大巨蛋。

截至今天賽前，雄鷹本季在大巨蛋戰績是5勝10敗，打擊率2成35、場均得分2.53，打線十分冰冷，但今天的雄鷹不太一樣。

面對開局0：1的落後，3局下曾昱磬、王博玄敲出安打後， 吳念庭一支左外野深遠安打送回2分，自己也趁傳站上三壘，隨後魔鷹補上高飛犧牲打，單局3分攻勢逆轉比數。

4局下2出局後，郭永維二壘安打、曾昱磬安打又高效串連回1分；5局下則是吳念庭保送上壘後，靠魔鷹安打推進上三壘、張肇元滾地推進跑回1分。

雄鷹先發投手艾速特5.2局被敲7支安打，但僅失1分，6局上留下的一三壘有人局面，韋宏亮中繼登板先保送代打的林立後，讓林政華敲出飛球化解危機。

7局上施子謙登板後，成晉在1出局敲出二壘安打、林智平再敲安形成一三壘有人，接著林泓育敲出中外野高飛球，中外野手曾昱磬沒掌握球的落點，紀錄上是安打實為隱形失誤，丟掉1分，好在施子謙連抓2出局止血。

3分差也剛好讓終結者林詩翔有登板機會，拿下本季第28次救援成功後，其他競爭者就算剩餘場數都救援成功也無法超車下，提前確定取得救援王。