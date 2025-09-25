快訊

獨／花蓮堰塞湖溢流 6歲女童奇蹟生還…感謝屏東特搜「要把阿公救出來」

iPhone 17熱潮下受惠 低調大贏家是他！短短5天財富激增逾1500億

日本人認證美味！大推台灣連鎖日料店「比日本更讚」 一票人爆共鳴

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／爭王關鍵期少了高宇杰 平野惠一坦言確實很傷

聯合報／ 記者藍宗標／新莊即時報導
中信兄弟隊總教練平野惠一強調，會用現有陣容努力比賽。記者余承翰／攝影
中信兄弟隊總教練平野惠一強調，會用現有陣容努力比賽。記者余承翰／攝影

中信兄弟隊捕手高宇杰21日在「龍象大戰」受傷，下半季爭王關鍵期降到二軍，今天在新莊球場對富邦悍將隊之戰，總教練平野惠一安排陳統恩蹲捕，他說：「還剩最後10場比賽，就算提早一場回來也好，希望高宇杰儘快歸隊。」

兄弟21日在台中洲際球場對味全龍隊之戰4局上，高宇杰在本壘攻防戰遭張祐銘的釘鞋割傷，送醫縫了4針，陳統恩緊急上場接替捕手任務，高宇杰隔天下放二軍休養，暫時不會回到一軍。

平野表示，高宇杰的傷口很深，現在就是好好養傷，醫療團隊安排29日再檢查一次，希望他一切順利、復原良好，儘快回到球場。

兄弟下半季排名第一，但只領先樂天桃猿隊半場勝差，平野今天賽前坦言，球隊在關鍵期失去主力捕手確實很傷，不過仍要用現有陣容努力比賽，會以正面態度看待此事，讓其他捕手在高張力比賽登場，對球隊也有正向意義。

高宇杰 樂天桃猿 平野惠一

延伸閱讀

中職／兄弟主戰捕手高宇杰手指縫4針 教頭盼盡快回歸

中職／好衰…高宇杰本壘攻防被釘鞋踢到 左手爆血退場

中職／奧德銳成「獵象高手」？平野惠一點出自家打者有1問題需修正

中職／內野飛球兄弟五人相覷 平野惠一睡不著：很羞愧

相關新聞

中職／爭王關鍵期少了高宇杰 平野惠一坦言確實很傷

中信兄弟隊捕手高宇杰21日在「龍象大戰」受傷，下半季爭王關鍵期降到二軍，今天在新莊球場對富邦悍將隊之戰，總教練平野惠一安...

中職／申皓瑋要拚最後9戰全勤 挑戰生涯9年首座個人獎

富邦悍將隊今天將在新莊棒球場和中信兄弟隊交手，也是本季倒數第9場例行賽，外野手申皓瑋想要符合最佳十人、金手套獎的票選資格...

中職／家人預防性撤離都平安 王威晨和周思齊連絡全力幫忙

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉災情慘重，中信兄弟隊內野手王威晨表示，已和周思齊、高國輝連絡，有任何需要幫忙之處，一...

棒球亞錦賽／張峻瑋對韓好投後先發抗日 李大浩警惕：危險人物

亞洲棒球錦標賽明天複賽開打，中華隊將推出張峻瑋先發對上日本隊，韓職傳奇球星李大浩先前造訪軟銀隊春訓就曾看過張峻瑋練投，今...

中職／開心再遇李大浩 古久保健二要傳合照給「阿祖」看

生涯486轟的韓職傳奇球星李大浩今天造訪台北大巨蛋，觀察台鋼雄鷹、樂天桃猿練球了解台灣的職棒發展，也跟過去歐力士同隊過的...

中職／為花蓮光復水災逝者默哀 台北大巨蛋肅靜

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉災情慘重，中華職棒與六支球團共同捐款50萬元，今天台北大巨蛋樂天桃猿與台鋼雄鷹隊賽前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。