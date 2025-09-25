中職／爭王關鍵期少了高宇杰 平野惠一坦言確實很傷

中信兄弟隊捕手高宇杰21日在「龍象大戰」受傷，下半季爭王關鍵期降到二軍，今天在新莊球場對富邦悍將隊之戰，總教練平野惠一安排陳統恩蹲捕，他說：「還剩最後10場比賽，就算提早一場回來也好，希望高宇杰儘快歸隊。」

兄弟21日在台中洲際球場對味全龍隊之戰4局上，高宇杰在本壘攻防戰遭張祐銘的釘鞋割傷，送醫縫了4針，陳統恩緊急上場接替捕手任務，高宇杰隔天下放二軍休養，暫時不會回到一軍。

平野表示，高宇杰的傷口很深，現在就是好好養傷，醫療團隊安排29日再檢查一次，希望他一切順利、復原良好，儘快回到球場。

兄弟下半季排名第一，但只領先樂天桃猿隊半場勝差，平野今天賽前坦言，球隊在關鍵期失去主力捕手確實很傷，不過仍要用現有陣容努力比賽，會以正面態度看待此事，讓其他捕手在高張力比賽登場，對球隊也有正向意義。