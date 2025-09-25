聽新聞
中職／為花蓮光復水災逝者默哀 台北大巨蛋肅靜
花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉災情慘重，中華職棒與六支球團共同捐款50萬元，今天台北大巨蛋樂天桃猿與台鋼雄鷹隊賽前，中職會長蔡其昌特別到場，與全場球迷一起默哀1分鐘，現場氣氛肅靜。
日前樺加沙颱風雖然未直接侵襲台灣，但外圍環流在花蓮造成嚴重災害，馬太鞍溪堰塞湖發生溢流導致光復鄉成為汪洋，光復鄉是台灣棒球人才重要搖籃，包含周思齊、高國輝等不少職棒球星都是在此出身。
猿隊馬傑森就是花蓮光復國小、光復國中出身的球員，他表示，自己的老家幸運沒有遇到太大影響，只不過看到學生時期的兩所學校遭遇水災，心情確實滿難過的。
雄鷹的陳文杰也出身光復鄉馬太鞍部落，今年因傷無法出賽的他則是透過社群轉發物資救援的相關需求，發揮影響力讓外界看見。
