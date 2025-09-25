中職／不在意全壘打王是誰 魔鷹氣自己缺陣力拚季後賽

台鋼雄鷹隊強打魔鷹先前因側腹肌拉傷缺陣，到9月20日重返一軍，雖然全壘打王寶座後面出現林安可緊追，但他說「我不在意」，現在目標放在幫助球隊挺進季後賽，也要謝謝球迷在這瘋狂一年中對自己的支持。

魔鷹回到一軍後的兩場出賽敲出4支安打，他表示，自己目前感覺很好，就是持續做好自己該做的，「側腹肌受傷當然不舒服，現在也還不是百分百的狀況，但我能做的就是上場比賽。」

目前是雄鷹競爭季後賽的關鍵時刻，魔鷹說：「每一場都重要，從開季我們一直的目標就是拚季後賽，這時候更是關鍵，雖然因為缺陣我也對自己生氣，但發生了也沒辦法。」

在魔鷹養傷期間全壘打數字停在24轟，林安可也敲出22轟逼近，魔鷹說：「如果是他得獎，代表他狀況很好，恭喜他。我不在意獎項，只想幫助球隊進入季後賽，接下來的比賽每天保持健康、為球隊貢獻。」

從缺席到歸隊都受到球迷關注，魔鷹要謝謝球迷支持，「今年對我來說是瘋狂的一年，而球迷們不離不棄，這段旅程對我來說很寶貴，目前不知道明年還會不會回來，但我想謝謝你們這2年的支持。」