聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
台鋼雄鷹隊魔鷹賽前打擊練習。圖／台鋼雄鷹隊提供，資料照
台鋼雄鷹隊強打魔鷹先前因側腹肌拉傷缺陣，到9月20日重返一軍，雖然全壘打王寶座後面出現林安可緊追，但他說「我不在意」，現在目標放在幫助球隊挺進季後賽，也要謝謝球迷在這瘋狂一年中對自己的支持。

魔鷹回到一軍後的兩場出賽敲出4支安打，他表示，自己目前感覺很好，就是持續做好自己該做的，「側腹肌受傷當然不舒服，現在也還不是百分百的狀況，但我能做的就是上場比賽。」

目前是雄鷹競爭季後賽的關鍵時刻，魔鷹說：「每一場都重要，從開季我們一直的目標就是拚季後賽，這時候更是關鍵，雖然因為缺陣我也對自己生氣，但發生了也沒辦法。」

在魔鷹養傷期間全壘打數字停在24轟，林安可也敲出22轟逼近，魔鷹說：「如果是他得獎，代表他狀況很好，恭喜他。我不在意獎項，只想幫助球隊進入季後賽，接下來的比賽每天保持健康、為球隊貢獻。」

從缺席到歸隊都受到球迷關注，魔鷹要謝謝球迷支持，「今年對我來說是瘋狂的一年，而球迷們不離不棄，這段旅程對我來說很寶貴，目前不知道明年還會不會回來，但我想謝謝你們這2年的支持。」

魔鷹 林安可

相關新聞

中職／申皓瑋要拚最後9戰全勤 挑戰生涯9年首座個人獎

富邦悍將隊今天將在新莊棒球場和中信兄弟隊交手，也是本季倒數第9場例行賽，外野手申皓瑋想要符合最佳十人、金手套獎的票選資格...

中職／家人預防性撤離都平安 王威晨和周思齊連絡全力幫忙

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉災情慘重，中信兄弟隊內野手王威晨表示，已和周思齊、高國輝連絡，有任何需要幫忙之處，一...

棒球亞錦賽／張峻瑋對韓好投後先發抗日 李大浩警惕：危險人物

亞洲棒球錦標賽明天複賽開打，中華隊將推出張峻瑋先發對上日本隊，韓職傳奇球星李大浩先前造訪軟銀隊春訓就曾看過張峻瑋練投，今...

中職／開心再遇李大浩 古久保健二要傳合照給「阿祖」看

生涯486轟的韓職傳奇球星李大浩今天造訪台北大巨蛋，觀察台鋼雄鷹、樂天桃猿練球了解台灣的職棒發展，也跟過去歐力士同隊過的...

中職／不在意全壘打王是誰 魔鷹氣自己缺陣力拚季後賽

台鋼雄鷹隊強打魔鷹先前因側腹肌拉傷缺陣，到9月20日重返一軍，雖然全壘打王寶座後面出現林安可緊追，但他說「我不在意」，現...

中職／猿隊變陣7右打應戰艾速特 林立身體不適缺陣

台鋼雄鷹隊今天推出左投艾速特先發，樂天桃猿隊刻意排出先發9棒只有2左打的陣容，其中卻不見右打林立，樂天總教練古久保健二透...

