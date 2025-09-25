中職／猿隊變陣7右打應戰艾速特 林立身體不適缺陣

台鋼雄鷹隊今天推出左投艾速特先發，樂天桃猿隊刻意排出先發9棒只有2左打的陣容，其中卻不見右打林立，樂天總教練古久保健二透露是健康因素考量。

雄鷹與桃猿正在競爭季後賽門票，兩隊剩下5場對戰、場場關鍵，猿隊今天只有第1棒陳晨威、第9棒林政華是左打，古久保健二坦言是針對左投的安排。

只不過上一場比賽中途退場的林立今天沒在先發打線中，古久保健二透露，林立身體有些不適，因此沒安排他先發，原本預計今天升上林子偉，也因為林立的狀況讓陣容無法輕易更換，「子偉身體是沒有太大問題」。

猿隊近期將黃子鵬調往牛棚調整，今天開始的五連戰先發輪值該如何安排？古久保健二指出，目前沒有將黃子鵬移回先發的打算，但還是要看比賽的狀況，「先發輪值就算先排好，但也要看比賽，這段時間就是互相扶持，維繫好成績。」