中職／王尉永老家成為受災戶 哥哥是軍人第一時間支援救災
富邦悍將隊投手王尉永的老家在花蓮縣光復鄉，最近因為馬太鞍溪堰塞湖溢流造成災情，他說：「還好家人都平安，這是最重要的事，媽媽說五、六十年來首次碰到這麼大的水災。」
王尉永老家位於太巴塱，和光復市區有一段距離，地勢比較高，因此未被淹到；但他表示，受到馬太鞍溪支流的影響，家裡的農田被淹到，現在都是泥巴，甚至分不清地界，災後清理有些困難。
由於老家在中央山脈和海岸山脈之間，王尉永的印象中，以往颱風來襲時不會造成太嚴重的災情，這次事件確實讓他十分擔心。
王尉永表示，這次水災離光復市區較近，母校光復國中受損就很慘，老家雖是受災戶但不嚴重，由於哥哥是軍人，第一時間已經前往災區支援。
他說：「剛開始看到新聞時，知道災害地點離老家還有一段距離，沒想到這麼嚴重。」
