中職／開心再遇李大浩 古久保健二要傳合照給「阿祖」看

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
韓職傳奇球星李大浩（左）今天造訪台北大巨蛋，跟過去歐力士同隊過的樂天桃猿隊總教練古久保健二（右）打招呼。記者蘇志畬／攝影
生涯486轟的韓職傳奇球星李大浩今天造訪台北大巨蛋，觀察台鋼雄鷹、樂天桃猿練球了解台灣的職棒發展，也跟過去歐力士同隊過的古久保健二打招呼，古久保健二說：「我要把合照傳給『阿祖』。」

李大浩生涯從韓職樂天巨人隊出發，後續征戰過日職歐力士、軟銀等隊，更在2016年挑戰大聯盟加盟水手隊，最後回到樂天巨人直到2022年退休，生涯在韓職累計374轟，加上日職98轟、大聯盟14轟，職業生涯通算486轟。

古久保健二透露，2012、13年李大浩在歐力士隊時，自己是教練團成員，「他的手腕柔軟，球棒控制很好，關鍵時刻常有適時一擊，體型雖然壯碩但跑得很快，那時候3棒糸井嘉男，4棒就是李大浩。」

當時同在歐力士教練團的還有真喜志康永，在擔任猿隊教練時有著「阿祖」的稱號，如今已經回到日職樂天金鷲隊，古久保健二印象深刻的是，有一場對西武隊的比賽，李大浩因出棒過半的判決差點與裁判發生衝突，真喜志康永那時很快衝上場制止。

如今在台灣再遇到李大浩，古久保健二透露，2020年李大浩來台春訓前就曾遇到一次，「看到他現在還是很有元氣，替他高興。」

而看到李大浩，古久保健二也分享自家野手張趙紘準備打擊時的手部姿勢跟李大浩很像，但也補了一句「只有手部這塊，技術上還有很大落差。」

李大浩 樂天巨人 古久保健二

