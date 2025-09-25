中職／家人預防性撤離都平安 王威晨和周思齊連絡全力幫忙

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉災情慘重，中信兄弟隊內野手王威晨表示，已和周思齊、高國輝連絡，有任何需要幫忙之處，一定會全力配合。

王威晨的故鄉在光復鄉太巴塱部落，離災區最嚴重的地方有一段距離，他說：「太巴塱地勢較高，家人也有預防性撤離，都很安全。」

王威晨表示，周思齊、高國輝、林佳緯的老家都有被大水沖到，在自己的印象中，這次水災是當地歷年來最慘重，「一開始看到影片嚇一跳，心想家人要怎麼辦？」

本來很擔心老家的狀況，王威晨急著連絡，還好家人都有回覆，讓他鬆了一口氣，接下來就看後續狀況如何，他說：「光復市區那邊比較嚴重，看看能夠怎麼幫忙，一定會盡力幫。」