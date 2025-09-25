中職／家人預防性撤離都平安 王威晨和周思齊連絡全力幫忙
花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉災情慘重，中信兄弟隊內野手王威晨表示，已和周思齊、高國輝連絡，有任何需要幫忙之處，一定會全力配合。
王威晨的故鄉在光復鄉太巴塱部落，離災區最嚴重的地方有一段距離，他說：「太巴塱地勢較高，家人也有預防性撤離，都很安全。」
王威晨表示，周思齊、高國輝、林佳緯的老家都有被大水沖到，在自己的印象中，這次水災是當地歷年來最慘重，「一開始看到影片嚇一跳，心想家人要怎麼辦？」
本來很擔心老家的狀況，王威晨急著連絡，還好家人都有回覆，讓他鬆了一口氣，接下來就看後續狀況如何，他說：「光復市區那邊比較嚴重，看看能夠怎麼幫忙，一定會盡力幫。」
🔥 《瘋運動IG追起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言