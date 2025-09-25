快訊

會議音檔流出…劉世芳稱「頂多水淹過就算了」 內政部回應

花蓮堰塞湖洪患已16人罹難 搜救人員與時間賽跑找尋14失聯者

寶島眼鏡加盟店數千萬營收遭侵吞 副董、總經理等18人遭搜索約談

棒球亞錦賽／張峻瑋對韓好投後先發抗日 李大浩警惕：危險人物

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
韓職傳奇球星李大浩今天造訪台北大巨蛋。記者蘇志畬／攝影
韓職傳奇球星李大浩今天造訪台北大巨蛋。記者蘇志畬／攝影

亞洲棒球錦標賽明天複賽開打，中華隊將推出張峻瑋先發對上日本隊，韓職傳奇球星李大浩先前造訪軟銀隊春訓就曾看過張峻瑋練投，今天談到這位台灣年輕投手也大讚：「對韓國來說是危險人物。」

李大浩近日來到台灣，拍攝個人YouTube頻道中介紹台灣高中棒球的內容，今天也造訪台北大巨蛋的樂天桃猿與台鋼雄鷹隊賽事，他在賽前接受訪問時表示，很開心到這邊受到台灣球迷的歡迎，「我也很關心台灣棒球，希望台灣棒球展翅高飛。」

李大浩今年3月在個人YouTube頻道中就曾介紹張峻瑋這位投手，看到他的速球跟曲球後判定，這會是韓國隊未來的勁敵，今天李大浩再次被問到對張峻瑋的印象時也解釋：「他的球速很厲害，這麼年輕就能夠到日本打球，是未來韓國隊要擔心的選手。」

張峻瑋日前在亞錦賽就曾接手後援1局，讓南韓隊3上3下，飆出最快158公里火球守住中華隊的勝利，明天就要在亞錦賽掛帥先發，日本隊的先發投手則是左投秋山翔。

李大浩 棒球 樂天桃猿

延伸閱讀

棒球亞錦賽／26日迎戰日本 火球男張峻瑋扛先發

棒球亞錦賽／中華隊預賽全勝晉級 26日強碰不敗日本

棒球亞錦賽／陳聖賢棒打郭靖驚天轟 中華隊扣倒香港共三響

棒球亞錦賽／陳睦衡先發教頭給滿分 張峻瑋飆158公里

相關新聞

中職／申皓瑋要拚最後9戰全勤 挑戰生涯9年首座個人獎

富邦悍將隊今天將在新莊棒球場和中信兄弟隊交手，也是本季倒數第9場例行賽，外野手申皓瑋想要符合最佳十人、金手套獎的票選資格...

中職／家人預防性撤離都平安 王威晨和周思齊連絡全力幫忙

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉災情慘重，中信兄弟隊內野手王威晨表示，已和周思齊、高國輝連絡，有任何需要幫忙之處，一...

棒球亞錦賽／張峻瑋對韓好投後先發抗日 李大浩警惕：危險人物

亞洲棒球錦標賽明天複賽開打，中華隊將推出張峻瑋先發對上日本隊，韓職傳奇球星李大浩先前造訪軟銀隊春訓就曾看過張峻瑋練投，今...

中職／開心再遇李大浩 古久保健二要傳合照給「阿祖」看

生涯486轟的韓職傳奇球星李大浩今天造訪台北大巨蛋，觀察台鋼雄鷹、樂天桃猿練球了解台灣的職棒發展，也跟過去歐力士同隊過的...

中職／兄弟主戰捕手高宇杰手指縫4針 教頭盼盡快回歸

中職中信兄弟主戰捕手高宇杰在21日賽事本壘攻防時左手食指遭釘鞋劃傷，當天送醫縫了4針。總教練平野惠一表示，下週高宇杰會再...

中職／不在意全壘打王是誰 魔鷹氣自己缺陣力拚季後賽

台鋼雄鷹隊強打魔鷹先前因側腹肌拉傷缺陣，到9月20日重返一軍，雖然全壘打王寶座後面出現林安可緊追，但他說「我不在意」，現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。