棒球亞錦賽／張峻瑋對韓好投後先發抗日 李大浩警惕：危險人物

亞洲棒球錦標賽明天複賽開打，中華隊將推出張峻瑋先發對上日本隊，韓職傳奇球星李大浩先前造訪軟銀隊春訓就曾看過張峻瑋練投，今天談到這位台灣年輕投手也大讚：「對韓國來說是危險人物。」

李大浩近日來到台灣，拍攝個人YouTube頻道中介紹台灣高中棒球的內容，今天也造訪台北大巨蛋的樂天桃猿與台鋼雄鷹隊賽事，他在賽前接受訪問時表示，很開心到這邊受到台灣球迷的歡迎，「我也很關心台灣棒球，希望台灣棒球展翅高飛。」

李大浩今年3月在個人YouTube頻道中就曾介紹張峻瑋這位投手，看到他的速球跟曲球後判定，這會是韓國隊未來的勁敵，今天李大浩再次被問到對張峻瑋的印象時也解釋：「他的球速很厲害，這麼年輕就能夠到日本打球，是未來韓國隊要擔心的選手。」

張峻瑋日前在亞錦賽就曾接手後援1局，讓南韓隊3上3下，飆出最快158公里火球守住中華隊的勝利，明天就要在亞錦賽掛帥先發，日本隊的先發投手則是左投秋山翔。