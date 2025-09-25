中職／申皓瑋要拚最後9戰全勤 挑戰生涯9年首座個人獎

富邦悍將隊今天將在新莊棒球場和中信兄弟隊交手，也是本季倒數第9場例行賽，外野手申皓瑋想要符合最佳十人、金手套獎的票選資格，不能再缺席任何比賽，他說：「沒想過會不會獲獎，要有成績才有機會，等到球季結束再看。」

申皓瑋本季有71場比賽擔任外野手，還差9場才能符合聯盟競選金手套獎的規定，接下來比賽必須全勤，每場比賽至少要守滿1局才行，其中有一場保留比賽已經達陣， 其餘8戰必須爭取出場。

悍將總教練陳金鋒今天賽前表示，申皓瑋還有機會，會協助他達到目標。

申皓瑋最近一次在一軍出賽是5日，因左腳後跟阿基里斯腱不適，最近都在二軍休息調整；他表示，目前左腳還OK，比之前好很多，希望趕快適應投手的球速，還差9場比賽，要看身體狀況行不行，勉強上場反而會影響明年準備春訓。

生涯前8年從未獲獎，今年球季繼續加油，申皓瑋表示，就算能夠達到票選門檻，沒有成績也不能得獎，目前身體狀況可到百分之百，就努力拚看看。

申皓瑋坦言：「受傷影響出賽，不能幫助球隊，確實會感到沮喪。」