快訊

花蓮堰塞湖溢流前「通報時間線」曝光 消防署：民眾1樓罹難檢介入了解

花36元買飲料中千萬！7-8月統一發票 7-11共開出4張千萬特別獎

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／申皓瑋要拚最後9戰全勤 挑戰生涯9年首座個人獎

聯合報／ 記者藍宗標／新莊即時報導
申皓瑋力拚最後9場例行賽全部上場，挑戰年度個人獎。記者藍宗標／攝影
申皓瑋力拚最後9場例行賽全部上場，挑戰年度個人獎。記者藍宗標／攝影

富邦悍將隊今天將在新莊棒球場和中信兄弟隊交手，也是本季倒數第9場例行賽，外野手申皓瑋想要符合最佳十人、金手套獎的票選資格，不能再缺席任何比賽，他說：「沒想過會不會獲獎，要有成績才有機會，等到球季結束再看。」

申皓瑋本季有71場比賽擔任外野手，還差9場才能符合聯盟競選金手套獎的規定，接下來比賽必須全勤，每場比賽至少要守滿1局才行，其中有一場保留比賽已經達陣， 其餘8戰必須爭取出場。

悍將總教練陳金鋒今天賽前表示，申皓瑋還有機會，會協助他達到目標。

申皓瑋最近一次在一軍出賽是5日，因左腳後跟阿基里斯腱不適，最近都在二軍休息調整；他表示，目前左腳還OK，比之前好很多，希望趕快適應投手的球速，還差9場比賽，要看身體狀況行不行，勉強上場反而會影響明年準備春訓。

生涯前8年從未獲獎，今年球季繼續加油，申皓瑋表示，就算能夠達到票選門檻，沒有成績也不能得獎，目前身體狀況可到百分之百，就努力拚看看。

申皓瑋坦言：「受傷影響出賽，不能幫助球隊，確實會感到沮喪。」

申皓瑋 球速 中信兄弟

延伸閱讀

中職／申皓瑋腳傷還需時間 布坎南本周回歸一軍

中職／申皓瑋回訊息了！還在糾結林哲瑄引退選這天：為什麼要在我生日

中職／申皓瑋4月揪「蝦哥」吃飯已看到成長 林哲瑄：他已經不一樣

中職／「豪朋游」都來了 高國輝盼與林哲瑄來年攜手在新莊領隊邁向勝利

相關新聞

中職／申皓瑋要拚最後9戰全勤 挑戰生涯9年首座個人獎

富邦悍將隊今天將在新莊棒球場和中信兄弟隊交手，也是本季倒數第9場例行賽，外野手申皓瑋想要符合最佳十人、金手套獎的票選資格...

日本男子學猩猩般奔馳 100公尺跑14秒創新紀錄

日本鳥取縣米子市一名男子24日使用雙手與雙腳交互接觸地面，類似猩猩般的奔跑方式，在田徑場上直線奔馳100公尺，並以14秒...

桃園盃青棒／「善化游擊柯基」許峰穎建功 以江坤宇為目標

桃園盃棒球賽青棒組賽事善化許峰穎攻守俱佳，助隊以1比0擊敗崇義，總教練陳舜松稱讚許峰穎會玩球、觀察能力突出；許峰穎在守備...

桃園盃青棒／黃宥儒後援穩守北科搶勝 想追上表哥賴胤豪

桃園盃青棒組賽事今天開打，北科附工黃宥儒後援穩守，率隊以3比2擊敗大理；黃宥儒升高三有扛起投手群責任，高中球速進步超過1...

中職／「老家已被洪水吞沒」周思齊宣布推動光復鄉修復計畫

樺加沙颱風造成花蓮馬太鞍溪堰塞湖饋流，重創光復鄉，目前已造成14死、31失聯。老家在光復鄉的前中信兄弟隊球星周思齊發文宣布，將全力推動修復計畫，陪光復鄉重新站起來，「森林王子」張泰山也在留言區說：「加

棒球亞錦賽／中華隊預賽全勝晉級 26日強碰不敗日本

亞洲棒球錦標賽中華隊預賽3戰全勝，以分組第1晉級超級循環賽，26日首戰將與目前同樣不敗的日本隊交手，27日迎戰地主中國隊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。