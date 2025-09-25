棒球亞錦賽／26日迎戰日本 火球男張峻瑋扛先發

亞洲棒球錦標賽超級循環賽中華明天首戰迎戰日本隊，將派出旅日「火球男」張峻瑋先發，他在預賽對韓國登板曾飆速158公里、狀況不錯；日本明天則派出左投秋山翔先發。

亞洲棒球錦標賽在中國平潭舉行，中華隊預賽3戰全勝，晉級超級循環賽（Super Round）複賽，明天將於晚間6時30分迎戰預賽同樣全勝的日本隊。

中華隊派出旅日福岡軟銀鷹隊19歲投手張峻瑋先發，他在23日預賽對韓國比賽後援登板，投1局無失分，讓對手3上3下，飆出最速158公里，幫助球隊守住勝利。

日本隊明天派出左投秋山翔先發，他是上屆2023年日本隊亞錦賽奪冠班底，但上屆沒有對中華出賽紀錄；本屆賽事在22日與菲律賓比賽後援登板，投1局有1次三振，沒有被敲出安打、無失分，無關勝敗。