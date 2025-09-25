日本男子學猩猩般奔馳 100公尺跑14秒創新紀錄

日本鳥取縣米子市一名男子24日使用雙手與雙腳交互接觸地面，類似猩猩般的奔跑方式，在田徑場上直線奔馳100公尺，並以14秒55的佳績，打破金氏世界紀錄。

「讀賣新聞」與日本放送協會（NHK）今天報導，這名22歲男子名叫米江龍星，昨天在米子市一處田徑場，挑戰前人的紀錄。

一名日本男性2008年9月以這種「猩猩式」跑法，花費20秒28跑完直線100公尺，除了留下紀錄，也開啟這項挑戰。後來，美國一名男性2022年6月以15秒66打破紀錄，成為世界紀錄保持者。

米江龍星從國中二年級時開始，自學與研究這種跑法，昨天挑戰這項高懸的紀錄時，金氏世界紀錄的官方認定人員也在場計時，當地許多民眾也到場加油。

而米江龍星在一片加油聲中，手腳並用，以14秒55跑完直線100公尺，比先前的世界紀錄快1秒以上。他被金氏世界紀錄正式認可後，也開心地大聲歡呼。

米江龍星被媒體問及感想時笑著說：「心情難以言喻…我希望能在人類歷史上留名。我現在已經成為人類之中（這種跑法）的第一名，之後希望透過特訓以超越動物」。