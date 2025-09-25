桃園盃青棒／「善化游擊柯基」許峰穎建功 以江坤宇為目標

桃園盃棒球賽青棒組賽事善化許峰穎攻守俱佳，助隊以1比0擊敗崇義，總教練陳舜松稱讚許峰穎會玩球、觀察能力突出；許峰穎在守備腳步下功夫，盼不負「善化游擊柯基」稱號。

2025年桃園盃四級棒球錦標賽青棒組賽事今天開打，善化高中首戰與崇義高中交手，兩隊一路僵持，6局下許峰穎建功，敲出關鍵安打送回致勝分，攻守俱佳幫助球隊搶勝。

總教練陳舜松表示，許峰穎擔任隊長，無庸置疑就是球隊「靈魂人物」，關鍵攻勢把機會交給他；許峰穎高一出賽就曾被球評封為「善化游擊柯基」，陳舜松表示，守備一直是許峰穎的優勢，觀察能力突出，可以觀察打者對節奏的掌握，預判位置，守備、移動能力都很好。

許峰穎除了擔任野手，也會登板投球，陳舜松表示，投球方面主要是關鍵時刻登板，投球優勢為對身體掌握度好，「頭腦很清晰，是很會玩球的球員，有辦法領導球隊。」

許峰穎表示，今天前兩個打席有得分機會沒有掌握好，6局抓直球攻擊，球到想要的位置就積極出棒、沒有想太多，身為隊長有責任也有壓力，希望把球隊往上帶，一步一步往中上層級球隊邁進，能與強隊競爭。

許峰穎國小身材較胖擔任捕手，國中慢慢瘦下來，移防三壘、二壘，升國三後改守游擊，在游擊守位可以有好的評價，他表示，有在守備腳步下功夫，感謝國中教練倪國展和先前球隊教練蔡成賢的協助。

許峰穎自認守備優勢是敢拚、不會為自己設限，只要打到防區的球，有機會都會想要拚，對於獲得與中信兄弟江坤宇同樣的「游擊柯基」封號，許峰穎表示，江坤宇是偶像，會以江坤宇為目標邁進，畢業挑戰選秀，也希望高中最後一年身材變更壯、打擊能再提升。