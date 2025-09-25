快訊

桃園盃青棒／「善化游擊柯基」許峰穎建功 以江坤宇為目標

中央社／ 桃園25日電
2025年桃園盃四級棒球錦標賽青棒組賽事25日開打，善化高中首戰與崇義高中交手，兩隊一路僵持，6局下，善化許峰穎（圖）建功，關鍵安打送回致勝分，攻守俱佳幫助球隊搶勝。中央社
桃園盃棒球賽青棒組賽事善化許峰穎攻守俱佳，助隊以1比0擊敗崇義，總教練陳舜松稱讚許峰穎會玩球、觀察能力突出；許峰穎在守備腳步下功夫，盼不負「善化游擊柯基」稱號。

2025年桃園盃四級棒球錦標賽青棒組賽事今天開打，善化高中首戰與崇義高中交手，兩隊一路僵持，6局下許峰穎建功，敲出關鍵安打送回致勝分，攻守俱佳幫助球隊搶勝。

總教練陳舜松表示，許峰穎擔任隊長，無庸置疑就是球隊「靈魂人物」，關鍵攻勢把機會交給他；許峰穎高一出賽就曾被球評封為「善化游擊柯基」，陳舜松表示，守備一直是許峰穎的優勢，觀察能力突出，可以觀察打者對節奏的掌握，預判位置，守備、移動能力都很好。

許峰穎除了擔任野手，也會登板投球，陳舜松表示，投球方面主要是關鍵時刻登板，投球優勢為對身體掌握度好，「頭腦很清晰，是很會玩球的球員，有辦法領導球隊。」

許峰穎表示，今天前兩個打席有得分機會沒有掌握好，6局抓直球攻擊，球到想要的位置就積極出棒、沒有想太多，身為隊長有責任也有壓力，希望把球隊往上帶，一步一步往中上層級球隊邁進，能與強隊競爭。

許峰穎國小身材較胖擔任捕手，國中慢慢瘦下來，移防三壘、二壘，升國三後改守游擊，在游擊守位可以有好的評價，他表示，有在守備腳步下功夫，感謝國中教練倪國展和先前球隊教練蔡成賢的協助。

許峰穎自認守備優勢是敢拚、不會為自己設限，只要打到防區的球，有機會都會想要拚，對於獲得與中信兄弟江坤宇同樣的「游擊柯基」封號，許峰穎表示，江坤宇是偶像，會以江坤宇為目標邁進，畢業挑戰選秀，也希望高中最後一年身材變更壯、打擊能再提升。

江坤宇 棒球 選秀

桃園盃青棒／「善化游擊柯基」許峰穎建功 以江坤宇為目標

桃園盃棒球賽青棒組賽事善化許峰穎攻守俱佳，助隊以1比0擊敗崇義，總教練陳舜松稱讚許峰穎會玩球、觀察能力突出；許峰穎在守備...

桃園盃青棒／黃宥儒後援穩守北科搶勝 想追上表哥賴胤豪

桃園盃青棒組賽事今天開打，北科附工黃宥儒後援穩守，率隊以3比2擊敗大理；黃宥儒升高三有扛起投手群責任，高中球速進步超過1...

中職／「老家已被洪水吞沒」周思齊宣布推動光復鄉修復計畫

樺加沙颱風造成花蓮馬太鞍溪堰塞湖饋流，重創光復鄉，目前已造成14死、31失聯。老家在光復鄉的前中信兄弟隊球星周思齊發文宣布，將全力推動修復計畫，陪光復鄉重新站起來，「森林王子」張泰山也在留言區說：「加

棒球亞錦賽／中華隊預賽全勝晉級 26日強碰不敗日本

亞洲棒球錦標賽中華隊預賽3戰全勝，以分組第1晉級超級循環賽，26日首戰將與目前同樣不敗的日本隊交手，27日迎戰地主中國隊

棒球亞錦賽／陳聖賢棒打郭靖驚天轟 中華隊扣倒香港共三響

亞洲棒球錦標賽預賽最後一天，已經確定分組第一的中華隊陣容大搬風，面對香港隊從陳聖賢棒打郭靖的首局首打席全壘打開始，全場轟...

中職／花蓮馬太鞍溪災情 蔡其昌與6球團共捐50萬

花蓮馬太鞍溪堰塞湖昨天溢流造成光復鄉嚴重災情，中職會長蔡其昌今天說，花蓮光復鄉孕育無數職棒好手，許多教練、球員都很憂心，...

