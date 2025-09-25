桃園盃青棒／黃宥儒後援穩守北科搶勝 想追上表哥賴胤豪

桃園盃青棒組賽事今天開打，北科附工黃宥儒後援穩守，率隊以3比2擊敗大理；黃宥儒升高三有扛起投手群責任，高中球速進步超過10公里，看表哥賴胤豪在職棒發光、想快點追上。

2025年桃園盃四級棒球錦標賽青棒組賽事今天開打，北科附工首戰與大理高中交手，兩隊一路僵持，北科附工5局下靠著觸身球保送、投手犯規，接連故意四壞保送，滿壘時林昀樂敲出再見高飛犧牲打，順利搶勝。

後援投手黃宥儒投1.1局沒被敲出安打，投出2次三振、3次四壞保送，無失分，最快球速145公里、拿下勝投。

北科附工總教練林建男表示，兩隊實力伯仲之間、是五五波的比賽，此次北科附工參賽陣容，高一至高三球員都有，也是今年木棒組的陣容。

林建男表示，後援投手黃宥儒從高一就是木棒組球員，大賽經驗磨練，暑假學長畢業之後，黃宥儒也要傳承學長經驗、扛起主力投手重責；林建男提到，黃宥儒最快球速達147公里，經驗多，先發、救援定位則會看盃賽投手調整狀況安排。

黃宥儒表示，剛升上高中時，對於比賽強度還沒有認知，但首個盃賽就在桃園盃遇上平鎮，「被大學長洗禮，知道強度在哪」，總教練也有鼓勵他，面對這種強度對手都敢投，面對之後比賽壓力就不會這麼大。

黃宥儒自評今天危機登板，節奏有點太趕、一開始放不開，還可以做得更好，也提到高三學長畢業之後，有責任要把投手群扛起來、也拉起身邊隊友。

黃宥儒的表哥是中職樂天桃猿隊投手賴胤豪，兩人國小曾同隊，看到賴胤豪已經在職棒發光發熱，他表示很想要快點追上，希望有機會可以跟表哥同隊，也期待有機會進到職棒可以跟偶像陳傑憲投打對決。