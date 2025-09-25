中職／「老家已被洪水吞沒」周思齊宣布推動光復鄉修復計畫
樺加沙颱風造成花蓮馬太鞍溪堰塞湖饋流，重創光復鄉，目前已造成14死、31失聯。老家在光復鄉的前中信兄弟隊球星周思齊發文宣布，將全力推動修復計畫，陪光復鄉重新站起來，「森林王子」張泰山也在留言區說：「加油！」
周思齊是球芽基金會創辦人，近年幫助許多偏鄉小球員一圓棒球夢。如今老家遭重創，周思齊發文表示，「我會全力守護家鄉，我的老家已被洪水吞沒，但我不會讓希望被淹沒。謝謝朋友們在這段時間對我的關心。雖然我人在亞錦賽，但心始終留在光復鄉。」
「這場洪水的威力超乎想像，道路和橋樑被沖斷，熟悉的角落也不復存在。當我得知老家遭到洪水吞噬，那種心情與無力感難以形容。光復鄉養育了我。這裡有長輩的守護、師長的教導，也有一群懷抱夢想的學弟妹們。如今他們都在苦難中堅強承受。」
周思齊最後宣布：「接下來，我和球芽會全力推動『修復計畫』，無論有多艱難，都要陪著光復鄉一步一步站起來。不管有多難，我都會和光復鄉一起走下去。」
🔥 《瘋運動IG追起來》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言