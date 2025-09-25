棒球亞錦賽／中華隊預賽全勝晉級 26日強碰不敗日本

亞洲棒球錦標賽中華隊預賽3戰全勝，以分組第1晉級超級循環賽，26日首戰將與目前同樣不敗的日本隊交手，27日迎戰地主中國隊。

亞洲棒球錦標賽在中國平潭舉行，中華隊預賽依序擊敗巴勒斯坦、韓國、昨天再擊敗香港，預賽3戰全勝，以分組第1晉級超級循環賽（Super Round），韓國預賽戰績2勝1敗排名第2晉級。

預賽另外一組賽事，日本依序擊敗菲律賓、巴基斯坦、中國，也是3戰全勝排名第1晉級，分組第2名為戰績2勝1敗的中國隊。

超級循環賽複賽明天開打，中華隊首戰就要碰上同樣不敗的日本隊，日本隊以業餘社會人隊組成，總教練為川口朋保，川口朋保連兩年執掌亞錦賽日本隊兵符，上一屆2023年複賽與中華隊交手，鏖戰至延長賽10局拿勝，冠軍戰再碰頭，日本奪下冠軍、台灣為亞軍。

中華隊明天將於晚間6時30分迎戰日本隊，總教練湯登凱表示，雖然預賽與日本分在不同組，但都有持續情蒐和觀察，大家都知道日本社會人隊的實力很強。

中華隊複賽第2戰將於27日中午12時30分迎戰地主中國隊；冠軍將於28日出爐，台灣前6屆比賽都打入冠軍戰，2019年擊敗日本奪下隊史第5冠。