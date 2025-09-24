棒球亞錦賽／陳聖賢棒打郭靖驚天轟 中華隊扣倒香港共三響

亞洲棒球錦標賽預賽最後一天，已經確定分組第一的中華隊陣容大搬風，面對香港隊從陳聖賢棒打郭靖的首局首打席全壘打開始，全場轟出3發全壘打，以11：0在7局提前結束比賽。

面對香港隊先發投手郭靖，中華隊開路先鋒陳聖賢直接轟出左外野陽春砲，迅速取分，只不過後面三棒接連出局，包含陳致語、昨天對南韓隊轟出兩分砲的陳敏賜都被三振。

而接下來中華隊在2局下攻佔一二壘、3局下攻佔滿壘，全部都被郭靖「神龍擺尾」化解，4局下郭靖續投在1出局後又因為觸身球、安打堆上兩個壘包而退場。

接手的梁家豪對陳聖賢投出不死三振，而香港隊傳球判斷上的問題讓中華隊把握機會跑回1分，後續再靠潘俊宇高飛犧牲打得到此局第2分。

郭靖前3局雖然僅失1分，但第4局續投留下的壘包都化為分數，最終是3.1局被敲3支安打、3次四壞保送失3分的成績，也有3次三振。

中華隊5局下追加1分，6局下面對下勾型的莫竣棓更是「魚雷」連發，黃柏叡三分砲、蔡瑋泰「背靠背」陽春砲，轟退這位潛水艇投手，單局一共打下7分達到提前結束的分差。

中華隊投手、統一獅隊選秀第6指名高偉強先發6局只用了64球，其中50顆是好球，被敲出1支安打沒有失分，另有9次三振，接手的味全龍隊去年第二指名李致霖則是用12球投出三上三下，包含再見三振。

中華隊此戰無論勝負都已經確定取得B組第一，前兩場拿下二連勝包含擊敗南韓隊，而同組唯二取得2勝的也只有南韓，靠著對戰優勢讓這場比賽有更多調度空間，將帶著1勝進入26日開打的複賽，對手是A組的日本、中國大陸隊。