中職／花蓮馬太鞍溪災情 蔡其昌與6球團共捐50萬

中央社／ 台北24日電
花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，大水夾帶黑泥沖進光復市區，造成慘重災情，市區街道滿目瘡痍。記者劉學聖／攝影
花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，大水夾帶黑泥沖進光復市區，造成慘重災情，市區街道滿目瘡痍。記者劉學聖／攝影

花蓮馬太鞍溪堰塞湖昨天溢流造成光復鄉嚴重災情，中職會長蔡其昌今天說，花蓮光復鄉孕育無數職棒好手，許多教練、球員都很憂心，因此與6球團共同捐款50萬元，盼拋磚引玉。

中職會長蔡其昌今天在社群媒體上表示，受颱風樺加沙影響，花蓮馬太鞍溪堰塞湖昨天發生溢流，洪水淹進光復鄉等地，造成嚴重災情。花蓮光復鄉是台灣重要的棒球人才搖籃，校園孕育出無數職棒好手，包括前職棒球星周思齊高國輝，以及現役球星陳文杰、馬傑森等人。

蔡其昌表示，「對於家鄉的災情，我們與許多教練、球員們同感憂心與不捨。」蔡其昌宣布與聯盟6球團拋磚引玉，共同捐款新台幣50萬元，協助花蓮光復鄉多所學校孩子們家庭的急難救助之需。

來自光復鄉的周思齊昨天貼文表示，「有光復的朋友可以幫我回家看看嗎？很擔心。」富邦悍將教練高國輝則轉發淹水影片表示，「不知道該說什麼。」高國輝的弟弟羅國龍也說：「看到老家被這大水淹沒，心裡真的很難過，希望全台能夠幫助我的家鄉，馬太鞍加油。」

統一獅隊球星陳傑憲雖不是花蓮人，但也在個人社群媒體轉發花蓮所需物資，希望盡一份心力。

