聽新聞
0:00 / 0:00
日職／火腿球員異動 孫易磊遭下放二軍、古林睿煬留一軍
日本職棒火腿隊台灣20歲投手孫易磊昨天先發對樂天金鷲隊，主投2局失3分就被換下場，後援登場的台灣投手古林睿煬2局失2分。火腿今天做出球員異動，孫易磊遭抹消下放二軍，古林睿煬留一軍。
孫易磊昨天投2局就用56球，被敲3安包含1轟，投出3K和2保送，失掉3分。孫易磊本季在一軍出賽9場，其中2場先發，防禦率5.11。
今天火腿做出球員異動，孫易磊和投手宮西尚生遭抹消，最快10月4日後才能再被登錄一軍。
目前火腿一軍只剩古林睿煬一名台灣球員，昨天古林睿煬後援2局，被敲3安包含1轟，失2分，投出1K和1保送，防禦率上升至3.62。
