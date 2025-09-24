快訊

棒球／周思齊花蓮母校也受損 球芽基金擔心交通和復原狀況

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
張志豪（右上）去年擔任球芽基金獎學金頒獎人，獲獎球員得到繡有個人姓名的專屬手套。圖／球芽基金提供
張志豪（右上）去年擔任球芽基金獎學金頒獎人，獲獎球員得到繡有個人姓名的專屬手套。圖／球芽基金提供

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉災情慘重，中信兄弟隊退役球員周思齊正在中國大陸平潭，出席亞洲棒球錦標賽活動，十分擔心故鄉的狀況，他所創辦的球芽基金，每年都會到花蓮回饋基層棒運， 台灣球芽棒球發展協會也很關心當地災情，是否影響年度活動仍待評估。

台灣球芽棒球發展協會近年暑假固定到花蓮安排兩次活動，包括七月運動心理、八月運動科學課程，和基層球員分享經驗，年底也安排球芽基金獎學金和閱讀獎學金頒獎典禮， 太巴塱國小、富源國小、光復國小、瑞穗國小、玉里國小、光復國中、瑞穗國中、三民國中都有學生受惠，近兩年統一獅隊林佳緯、兄弟隊張志豪前往花蓮擔任頒獎來賓。

光復鄉為國家培育出不少棒球好手，球芽基金工作人員每年前進花蓮，一定會經過馬太鞍溪橋，才能進入光復、瑞穗、玉里等地，沒想到這次遭洪流沖垮，周思齊的母校光復國中操場也被淹掉，受損相當嚴重，球芽基金擔心接下來交通問題、學校復原狀況會影響頒獎活動，即便年底前往光復的行程有許多困難，更希望光復鄉的居民可以早日恢復正常生活。

周思齊關懷花蓮基層棒球教育，在2013年創辦球芽基金，設立獎學金鼓勵品學兼優的小選手，期盼他們在求學過程受到優質教育，除了追求球技進步，也可兼顧學業成績。

棒球 周思齊 排球

相關新聞

中職／棒球搖籃花蓮光復重創…周思齊、高國輝、陳傑憲齊發聲

花蓮縣光復鄉孕育出不少職棒球星，然而近期因樺加沙颱風外圍環流導致馬太鞍上游堰塞湖溢流，洪水沖進光復鄉市區造成災害，周思齊...

棒球亞錦賽／開轟助中華隊扣倒南韓 陳敏賜：我們不能看不起自己

中華隊昨天在亞洲棒球錦標賽與南韓隊交手，靠著隊長陳敏賜第7局的2分砲，提前在第7局以10：0扣倒南韓。陳敏賜賽後於社群平台有感而發。 現年35歲的陳敏賜2010年以投手身分旅外，獲得15萬美元簽

棒球／周思齊花蓮母校也受損 球芽基金擔心交通和復原狀況

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉災情慘重，中信兄弟隊退役球員周思齊正在中國大陸平潭，出席亞洲棒球錦標賽活動，十分擔心...

日職／巨人戶鄉翔征又被打爆 阿部慎之助擔憂心理狀況

讀賣巨人隊先發投手戶鄉翔征昨天主投4局失4分，巨人終場以0：5遭廣島鯉魚隊完封，巨人監督阿部慎之助也表達擔憂。 戶鄉翔征首局就被敲出帶有2分打點的長打，第2局又被轟出2分砲，第4局就被提前換下場

中職／樺加沙颱風重創花蓮 前悍將洋投富藍戈發文祈禱

受樺加沙颱風環流及外圍環流影響，昨天花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，大量泥水灌入光復鄉，已造成14死、34傷、失聯124人。前富邦悍將隊洋投富藍戈也發文為花蓮祈禱。 富藍戈來台灣打球4年，今年8月被悍將

日職／孫易磊先發「時機太早」？新庄剛志：這是有意義的

日本職棒火腿隊昨天對戰樂天金鷲隊，交給孫易磊先發結果是2局失3分，火腿隊OB岩本勉認為「時機太早」，總教練新庄剛志親回「...

