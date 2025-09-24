棒球／周思齊花蓮母校也受損 球芽基金擔心交通和復原狀況

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉災情慘重，中信兄弟隊退役球員周思齊正在中國大陸平潭，出席亞洲棒球錦標賽活動，十分擔心故鄉的狀況，他所創辦的球芽基金，每年都會到花蓮回饋基層棒運， 台灣球芽棒球發展協會也很關心當地災情，是否影響年度活動仍待評估。

台灣球芽棒球發展協會近年暑假固定到花蓮安排兩次活動，包括七月運動心理、八月運動科學課程，和基層球員分享經驗，年底也安排球芽基金獎學金和閱讀獎學金頒獎典禮， 太巴塱國小、富源國小、光復國小、瑞穗國小、玉里國小、光復國中、瑞穗國中、三民國中都有學生受惠，近兩年統一獅隊林佳緯、兄弟隊張志豪前往花蓮擔任頒獎來賓。

光復鄉為國家培育出不少棒球好手，球芽基金工作人員每年前進花蓮，一定會經過馬太鞍溪橋，才能進入光復、瑞穗、玉里等地，沒想到這次遭洪流沖垮，周思齊的母校光復國中操場也被淹掉，受損相當嚴重，球芽基金擔心接下來交通問題、學校復原狀況會影響頒獎活動，即便年底前往光復的行程有許多困難，更希望光復鄉的居民可以早日恢復正常生活。

周思齊關懷花蓮基層棒球教育，在2013年創辦球芽基金，設立獎學金鼓勵品學兼優的小選手，期盼他們在求學過程受到優質教育，除了追求球技進步，也可兼顧學業成績。