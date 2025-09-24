快訊

花蓮堰塞湖溢流 失聯者增至「152人」！中央成立前進協調所

花蓮堰塞湖溢流…他喊「抓緊我」媽卻鬆開手 兒哽咽：不想讓我一起淹死

台鐵新自強號撞落石出軌 台東山里—鹿野路線不通

日職／巨人戶鄉翔征又被打爆 阿部慎之助擔憂心理狀況

聯合新聞網／ 綜合報導
戶鄉翔征。聯合報系資料照
戶鄉翔征。聯合報系資料照

讀賣巨人隊先發投手戶鄉翔征昨天主投4局失4分，巨人終場以0：5遭廣島鯉魚隊完封，巨人監督阿部慎之助也表達擔憂。

戶鄉翔征首局就被敲出帶有2分打點的長打，第2局又被轟出2分砲，第4局就被提前換下場。戶鄉賽後反省，「開局表現這麼差，就會變這種結果，沒有盡到責任，接下來只能好好準備下一場。」

戶鄉本季狀態起伏不定，目前7勝9敗，防禦率4.25，以球隊王牌標準來看完全不及格。阿部慎之助也表達擔憂，「技術面當然有影響，但我覺得更多是心理層面的問題，所以有點擔心。」

隨著菅野智之轉戰大聯盟，現年25歲的戶鄉原先被外界視為巨人新任王牌，他受訪時坦言：「雖然自己連續交出不理想的成績，但因為是在巨人，才讓我受到這些磨練，今年特別有這樣的感受。我不是那種5局失3分就能被稱讚的角色，這種身分轉變，或許影響到我的心態。」

戶鄉翔征 日職 阿部慎之助

相關新聞

中職／棒球搖籃花蓮光復重創…周思齊、高國輝、陳傑憲齊發聲

花蓮縣光復鄉孕育出不少職棒球星，然而近期因樺加沙颱風外圍環流導致馬太鞍上游堰塞湖溢流，洪水沖進光復鄉市區造成災害，周思齊...

棒球亞錦賽／開轟助中華隊扣倒南韓 陳敏賜：我們不能看不起自己

中華隊昨天在亞洲棒球錦標賽與南韓隊交手，靠著隊長陳敏賜第7局的2分砲，提前在第7局以10：0扣倒南韓。陳敏賜賽後於社群平台有感而發。 現年35歲的陳敏賜2010年以投手身分旅外，獲得15萬美元簽

棒球／周思齊花蓮母校也受損 球芽基金擔心交通和復原狀況

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉災情慘重，中信兄弟隊退役球員周思齊正在中國大陸平潭，出席亞洲棒球錦標賽活動，十分擔心...

日職／巨人戶鄉翔征又被打爆 阿部慎之助擔憂心理狀況

讀賣巨人隊先發投手戶鄉翔征昨天主投4局失4分，巨人終場以0：5遭廣島鯉魚隊完封，巨人監督阿部慎之助也表達擔憂。 戶鄉翔征首局就被敲出帶有2分打點的長打，第2局又被轟出2分砲，第4局就被提前換下場

中職／樺加沙颱風重創花蓮 前悍將洋投富藍戈發文祈禱

受樺加沙颱風環流及外圍環流影響，昨天花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，大量泥水灌入光復鄉，已造成14死、34傷、失聯124人。前富邦悍將隊洋投富藍戈也發文為花蓮祈禱。 富藍戈來台灣打球4年，今年8月被悍將

日職／孫易磊先發「時機太早」？新庄剛志：這是有意義的

日本職棒火腿隊昨天對戰樂天金鷲隊，交給孫易磊先發結果是2局失3分，火腿隊OB岩本勉認為「時機太早」，總教練新庄剛志親回「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。