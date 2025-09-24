日職／巨人戶鄉翔征又被打爆 阿部慎之助擔憂心理狀況

讀賣巨人隊先發投手戶鄉翔征昨天主投4局失4分，巨人終場以0：5遭廣島鯉魚隊完封，巨人監督阿部慎之助也表達擔憂。

戶鄉翔征首局就被敲出帶有2分打點的長打，第2局又被轟出2分砲，第4局就被提前換下場。戶鄉賽後反省，「開局表現這麼差，就會變這種結果，沒有盡到責任，接下來只能好好準備下一場。」

戶鄉本季狀態起伏不定，目前7勝9敗，防禦率4.25，以球隊王牌標準來看完全不及格。阿部慎之助也表達擔憂，「技術面當然有影響，但我覺得更多是心理層面的問題，所以有點擔心。」

隨著菅野智之轉戰大聯盟，現年25歲的戶鄉原先被外界視為巨人新任王牌，他受訪時坦言：「雖然自己連續交出不理想的成績，但因為是在巨人，才讓我受到這些磨練，今年特別有這樣的感受。我不是那種5局失3分就能被稱讚的角色，這種身分轉變，或許影響到我的心態。」