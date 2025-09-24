快訊

中職／棒球搖籃花蓮光復重創…周思齊、高國輝、陳傑憲齊發聲

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
周思齊。聯合報系資料照
花蓮縣光復鄉孕育出不少職棒球星，然而近期因樺加沙颱風外圍環流導致馬太鞍上游堰塞湖溢流，洪水沖進光復鄉市區造成災害，周思齊高國輝等前職棒球星都透過社群表達關切，不是光復鄉的陳傑憲也分享物資需求資訊，發揮影響力。

花蓮光復鄉是台灣棒球人才的重要搖籃，包括黃忠義、周思齊、徐余偉以及「高家兄弟」高國輝、羅國華、羅國龍、高國麟，現役球員也有林立、陳文杰、江忠城、馬傑森等人來自光復鄉。

然而樺加沙颱風引來的大洪水造成光復鄉嚴重災情，不少球員都表達關心，周思齊退役後擔任亞洲棒總會長特助，目前人在中國平潭協助亞錦賽運作，就透過臉書發文表示：「有光復的朋友可以幫我回家看看嗎？很擔心。」

現任富邦悍將二軍打擊教練高國輝，也在IG限動發布一段河水淹沒道路的影片，寫著：「不知道該說什麼？」高國輝的弟弟、前職棒球員羅國龍也上傳河水淹沒馬路的影片，「看到老家被這大水淹沒，心裡真的很難過，希望全台能夠幫助我的家鄉，馬太鞍加油。」

前La New熊、統一獅隊投手徐余偉則在臉書回報自家狀況：「我的出生地、我的老家花蓮光復鄉全淹了，感謝主，我的爸爸媽媽安然無恙，土狗黑妞、小貓牛奶也都安全無恙，感謝上帝。」

「台灣隊長」陳傑憲雖然是高雄市出生，不過也在個人IG限動分享目前災區的物資需求，透過個人影響力希望讓更多人看見。

