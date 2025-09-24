快訊

來台20年！全真瑜珈6分店「無預警停業」會員批詐騙：亞力山大翻版

科幻變現實？複製人器官農場的概念怎麼來

流通商戰／百貨逆勢拚電商 不怕實體店業績更難做？

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／樺加沙颱風重創花蓮 前悍將洋投富藍戈發文祈禱

聯合新聞網／ 綜合報導
富藍戈。聯合報系資料照
富藍戈。聯合報系資料照

樺加沙颱風環流及外圍環流影響，昨天花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，大量泥水灌入光復鄉，已造成14死、34傷、失聯124人。前富邦悍將隊洋投富藍戈也發文為花蓮祈禱。

富藍戈來台灣打球4年，今年8月被悍將註銷，與家人搭機回國。不過他仍注意到這次災情，展現對台灣的關心，發文寫下「Praying for Hualien（為花蓮祈禱）」。

有花蓮球迷留言感謝富藍戈的關心，富藍戈也暖心詢問：「你和你的家人安全嗎？」

許多中華職棒球員老家在光復鄉，前球星高國輝和羅國龍發文關心家鄉災情。前中信兄弟球星周思齊在中國平潭處理亞錦賽事務，他發文詢問，「有光復的朋友可以幫我回家看看嗎？很擔心。」友人回報：「目前前往避難所。」

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

樺加沙颱風 馬太鞍溪 花蓮 周思齊 高國輝 富藍戈

相關新聞

中職／棒球搖籃花蓮光復重創…周思齊、高國輝、陳傑憲齊發聲

花蓮縣光復鄉孕育出不少職棒球星，然而近期因樺加沙颱風外圍環流導致馬太鞍上游堰塞湖溢流，洪水沖進光復鄉市區造成災害，周思齊...

棒球亞錦賽／開轟助中華隊扣倒南韓 陳敏賜：我們不能看不起自己

中華隊昨天在亞洲棒球錦標賽與南韓隊交手，靠著隊長陳敏賜第7局的2分砲，提前在第7局以10：0扣倒南韓。陳敏賜賽後於社群平台有感而發。 現年35歲的陳敏賜2010年以投手身分旅外，獲得15萬美元簽

中職／樺加沙颱風重創花蓮 前悍將洋投富藍戈發文祈禱

受樺加沙颱風環流及外圍環流影響，昨天花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，大量泥水灌入光復鄉，已造成14死、34傷、失聯124人。前富邦悍將隊洋投富藍戈也發文為花蓮祈禱。 富藍戈來台灣打球4年，今年8月被悍將

日職／孫易磊先發「時機太早」？新庄剛志：這是有意義的

日本職棒火腿隊昨天對戰樂天金鷲隊，交給孫易磊先發結果是2局失3分，火腿隊OB岩本勉認為「時機太早」，總教練新庄剛志親回「...

棒球亞錦賽／陳睦衡先發教頭給滿分 張峻瑋飆158公里

亞洲棒球錦標賽中華今天與韓國交手，2名旅日投手登板，陳睦衡先發5局無失分，總教練湯登凱給滿分，陳睦衡感謝學長們照顧、帶著...

圖輯／中職龍隊4失誤葬送勝利 猿僅差龍頭0.5場勝差

味全龍隊今天在天母主場發生4次失誤，全場失分8分，僅有2分是自責分，終場樂天桃猿今以8:3擊敗龍隊，近7戰拿下6勝，下半...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。