中職／樺加沙颱風重創花蓮 前悍將洋投富藍戈發文祈禱
受樺加沙颱風環流及外圍環流影響，昨天花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，大量泥水灌入光復鄉，已造成14死、34傷、失聯124人。前富邦悍將隊洋投富藍戈也發文為花蓮祈禱。
富藍戈來台灣打球4年，今年8月被悍將註銷，與家人搭機回國。不過他仍注意到這次災情，展現對台灣的關心，發文寫下「Praying for Hualien（為花蓮祈禱）」。
有花蓮球迷留言感謝富藍戈的關心，富藍戈也暖心詢問：「你和你的家人安全嗎？」
許多中華職棒球員老家在光復鄉，前球星高國輝和羅國龍發文關心家鄉災情。前中信兄弟球星周思齊在中國平潭處理亞錦賽事務，他發文詢問，「有光復的朋友可以幫我回家看看嗎？很擔心。」友人回報：「目前前往避難所。」
