日職／孫易磊先發「時機太早」？新庄剛志：這是有意義的

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
孫易磊昨日對樂天先發引發討論，總教練新庄剛志說這是有意義的。 截圖自火腿官方X
日本職棒火腿隊昨天對戰樂天金鷲隊，交給孫易磊先發結果是2局失3分，火腿隊OB岩本勉認為「時機太早」，總教練新庄剛志親回「這是有意義的」。

火腿隊昨天以0：7輸球，孫易磊對於自己的表現相當失望，他說：「球隊相信我，把重要的比賽交給我，很失望沒能回報期待。」

而岩本勉在針對火腿隊近況的分析專欄專中認為，現在讓他先發的時機太早，雖然在一軍出賽7場但都是中繼為主，昨天是8月11日對軟銀後再次先發。

「投手丘上是令人孤單的位置。」岩本勉說：「尤其在球隊『不能輸』的嚴峻情勢下，即便他是備受期待的『原石』也是有血有肉的人，這場比賽對他而言，是前所未有的艱難一戰。」

岩本勉也強調，這不是對教練團角色的批判，但作為能夠理解投手內心的人，希望外界多對這樣的敏感時刻有所體諒，在球隊能否爭冠的關鍵期，或許先發重任能等到名次確定後再交給他也不遲。

不過新庄剛志也在個人IG限動轉發此文，並留下註解「在爭奪優勝的時期去投球是有意義的」，隔空回應岩本勉「時機太早」的看法。

新庄剛志回應岩本勉對於孫易磊使用時機的看法。圖／擷取自新庄剛志IG
